Galeriler Yazarlar
Adıyaman 25
az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.438,84
ALTIN
964,97
DOLAR
16,22
STERLİN
20,50
EURO
17,45

Lise Öğrencilerine temel yaşam desteği eğitimi verildi

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından, toplumsal sorumluluk dersi kapsamında, Vehbi Dinçerler Fen Lisesi öğrencilerine Temel Yaşam Desteği eğitimi verildi.

27 Mayıs 2022 Cuma 20:15
1 Okunma
Lise Öğrencilerine temel yaşam desteği eğitimi verildi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu ve bölümden Dr. Hatice Güzel danışmanlığında hemşirelik öğrencileri teorik ve uygulamalı eğitim gerçekleştirdi. 
Prof. Dr. Ovayolu eğitimde temel yaşam desteğini, hayat kurtarmak için dolaşım ve havayolu açıklığı ile kalbi duran kişiye kalp masajı ile kalpten kan pompalanması sağlanarak dokulara yeterli düzeyde kan ve yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahale olarak tanımladı.
Dünya genelinde yaşam kayıplarının birçoğunun hastane dışında kalp ve solunum durması durumunda yanlış uygulama yapılması veya zamanında müdahale edilmemesinden kaynaklandığına vurgu yapan Prof. Dr. Ovayolu, doğru ve zamanında yapılan müdahalelerin hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çekti.
Konuşmaların ardından öğrencilerin yaparak öğrenmesi amacıyla birlikte maket üzerinde uygulama yapıldı.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğuştan kalbi delik olan iki engelli sağlığına kavuştu
Doğuştan kalbi delik olan iki engelli sağlığına kavuştu
Dr. Aydoğdu: ’’Burun ameliyatında ağrıdan korkmayın’’
Dr. Aydoğdu: ’’Burun ameliyatında ağrıdan korkmayın’’
Menopoz sonrası karşılaşılabilecek 5 risk
Menopoz sonrası karşılaşılabilecek 5 risk
Dahiliye Uzmanı Arslan'dan hekimlere KKKA eğitimi
Dahiliye Uzmanı Arslan'dan hekimlere KKKA eğitimi
Skolyoz Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar paneli
Skolyoz Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar paneli
SANKO Üniversitesi Birecik’te Kariyer Günü düzenliyor
SANKO Üniversitesi Birecik’te Kariyer Günü düzenliyor
Rektör Dağlı: Değerler, fırtınalı havalarda gemicilere yol gösteren deniz fenerleri gibidir
Rektör Dağlı: Değerler, fırtınalı havalarda gemicilere yol gösteren deniz fenerleri gibidir
Başkan Çelik: Sağlık-Sen yüzde 23’lük büyüme sağlayarak 3 bin 318 üye sayısına ulaşmıştır
Başkan Çelik: Sağlık-Sen yüzde 23’lük büyüme sağlayarak 3 bin 318 üye sayısına ulaşmıştır
Kalp hastaları sıcak havalarda sıvı dengesine dikkat etmeli
Kalp hastaları sıcak havalarda sıvı dengesine dikkat etmeli
Gaziantep Romatoloji Sempozyumu
Gaziantep Romatoloji Sempozyumu
Başkan Ketenci: Pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için çevrilecek
Başkan Ketenci: Pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için çevrilecek
Dr. Cilli: Güneş ışınlarıyla doğrudan temas, miniklerimizin cildine ve gözlerine zarar verebilir
Dr. Cilli: Güneş ışınlarıyla doğrudan temas, miniklerimizin cildine ve gözlerine zarar verebilir
SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftası kutlandı
SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftası kutlandı
Yaza formda girmek için 7 beslenme önerisi
Yaza formda girmek için 7 beslenme önerisi
Gaziantep'te Romatoloji Sempozyumu
Gaziantep'te Romatoloji Sempozyumu
SANKO Üniversitesi III. Beslenme ve Diyetetik günleri
SANKO Üniversitesi III. Beslenme ve Diyetetik günleri
Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı
Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı
SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Günleri
SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Günleri
Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Kılınç, SANKO’da
Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Kılınç, SANKO’da
Rektör Prof. Dr. Dağlı: Seçeceğiniz meslek, hayatınızın bundan sonrasını nasıl yaşayacağınızı da belirleyecek
Rektör Prof. Dr. Dağlı: Seçeceğiniz meslek, hayatınızın bundan sonrasını nasıl yaşayacağınızı da belirleyecek
Adıyaman Belediyesi'nden yaralı köpeğe şifa eli
Adıyaman Belediyesi'nden yaralı köpeğe şifa eli
Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Barutçu'dan 'Hemşireler Haftası' mesajı
Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Barutçu'dan 'Hemşireler Haftası' mesajı
Başkan Çelik: Hemşirelik mesleğinin geleceği risk altındadır
Başkan Çelik: Hemşirelik mesleğinin geleceği risk altındadır
Ergun: İnsanın ruhsal ve bedensel yaşamı birbirinden ayrılamaz
Ergun: İnsanın ruhsal ve bedensel yaşamı birbirinden ayrılamaz
Adıyaman'da 'Dünya Hareket Et Günü' etkinliği
Adıyaman'da 'Dünya Hareket Et Günü' etkinliği
Yemen’de sağlık hizmetlerine destek
Yemen’de sağlık hizmetlerine destek
Ovayolu'dan Hemşirelik Haftası mesajı
Ovayolu'dan Hemşirelik Haftası mesajı
Özyılmaz'dan 'Hemşirelik Haftası' mesajı
Özyılmaz'dan 'Hemşirelik Haftası' mesajı
SANKO Üniversitesi’nde hemşirelik sempozyumu
SANKO Üniversitesi’nde hemşirelik sempozyumu
Rektör Dağlı: Annelerimiz, sevgi ve özverinin en büyük timsalidir
Rektör Dağlı: Annelerimiz, sevgi ve özverinin en büyük timsalidir

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim