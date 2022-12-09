Lise öğrencilerinden SANKO Üniversitesi’ne ziyaret

Okul Müdürü İbrahim Halil Günsever, Psikolojik Danışman İfakat Dikici, İngilizce Öğretmeni Esra Altun ve Meslek Dersi Öğretmeni Meryem Tütüncüler eşliğinde üniversiteyi gezen öğrencilere, akademisyenler tarafından bilgilendirme yapıldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hatice Güzel, hemşireliğin dünyada ve ülkemizde toplumun gereksinim duyduğu, çok çeşitli alanlarda istihdam edilme olanaklarına sahip mesleklerden biri olduğunu kaydetti.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Gör. Benan Semercioğlu ise beslenmenin hastalık gelişiminde ve hastalıkların önlenmesinde ne kadar önemli olduğunun son 100 yılda yapılan sayısız araştırmalarla ortaya konulmasıyla birlikte diyetisyenlik mesleğinin de gelişme gösterdiğini ve diyetisyenlerin çalışma alanlarının çok fazla olduğunu söyledi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünün müfredatında yer alan laboratuvar derslerini yeterli sayıda ve donanıma sahip alanında uzman akademik kadrosu eşliğinde yürüttüklerini ifade eden Öğr. Gör. Semercioğlu, öğrencilerin uygulamalı derslerini ise SANKO Üniversitesi Hastanesinde aldıklarını belirtti.

Öğr. Gör Semercioğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünün Sağlık Bilimleri Akreditasyon Kurulu’ndan (SABAK) Akreditasyon Belgesi aldığını da sözlerine ekledi.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. Hakan Polat, Fizyoterapistlik mesleğinin pediatrik, kardiyopulmoner, ortopedik, nörolojik rehabilitasyon, sporcu sağlığı gibi çok farklı özelleşme alanları ile geniş istihdam olanağı bulunduğunu anlattı.

Öğr. Gör. Polat, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün SANKO Üniversitesi Hastanesi’yle de güçlü bir eğitim fırsatı sağladığının altını çizdi.

Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl, SANKO Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programlarıyla öğrenci kulüpleri, üniversitenin burs ve sağladığı imkanlar hakkında bilgilendirme yaptı.

Üniversitenin laboratuvarlarını ve kütüphanesini gezme fırsatı da bulan öğrencilerin ziyareti anı fotoğrafı çekimiyle son buldu.