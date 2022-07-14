Koronavirüste haftalık vaka sayısı 117 bin 95 oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Kovid- 19 tablosuna göre, 4-10 Temmuz tarihleri arasında 117 bin 95 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu.

Koronavirüsten dolayı 31 kişi hayatını kaybederken, 61 bin 47 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi. Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de bugüne kadar toplam 15 milyon 297 bin 539 vaka saptandı. Toplam 99 bin 88 kişi de koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.