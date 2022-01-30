Köpeğin saldırdığı çocuk askeri helikopterle hastaneye götürüldü - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Onevler köyü Kozağaç mezrasında köpeğe yemek verdiği esnada Ayhan Altunbaş'a saldırdı. Çığlıklarını duyan yakınları Altunbaş'ı kurtararak, sağlık görevlilerinden yardım istedi. Yoğun kar yağışının olduğu bölgede sağlık görevlileri Diyarbakır'da hareketlenen askeri helikopterle Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne getirildi. Burada tedaviye alınan Altunbaş'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Altunbaş'ın Adana'da yaşadığı sömestr tatili nedeniyle köye geldiği öğrenildi.

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