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Kızılay’a kan bağışında bulundular

Adıyaman Mesleki Eğitim Merkezi öğretmen, usta, kalfa ve çıraklarından Kızılay’a kan bağışında bulundu.

05 Kasım 2021 Cuma 19:17
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Kızılay’a kan bağışında bulundular

Kan bağışında farkındalık oluşturmayı hedefleyen Adıyaman Mesleki Eğitim Merkezi öğretmen, usta, kalfa ve çırakları, Kızılay işbirliğiyle okul bahçesinde kan bağışı etkinliği düzenledi.

Öğretmenlerin rehberliğinde öğrenciler tarafından organize edilen kampanya 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası’nda okul bahçesinde kurulan stantta gerçekleştirildi.

Kızılay kan alma ekibini okula davet eden Kızılay kulübü, çevre iş yerlerini ziyaret ederek esnafları kan bağışı kampanyasına davet etti. Mesleki Eğitim Merkezi okul bahçesinde stant kuran Kızılay ekibi gün boyunca öğretmen, veli, usta, çırak, kalfa ve okul çevresindeki vatandaşlardan kan bağışı aldı. Yiyecek içecek öğretmeni ve okul Kızılay Kulübü Rehberlik Öğretmeni Hatice İncibaş’ta kampanyaya çorba dağıtarak destek verdi.

Kan vermenin bir vatandaşlık ve insanlık görevi olduğunu ifade eden Okul Müdürü Mitat Tepe, “Kızılay Kulübümüzün bu anlamlı etkinliğine destek veren Milli eğitim Müdürlüğümüz ve standa gelerek kampanyamıza kan vererek destek olan; esnaf, veli, çırak ve kalfalarımıza teşekkür ediyorum. Ahilik kültürünü Adıyaman da yaşatmaya ve bu kültürü çıraklarımıza aşılamaya çalışıyoruz” dedi.

Adıyaman Mesleki Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencilerin anlamlı bir kampanya hazırladıklarını belirten Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ise, “Kan vermenin önemi ile ilgili farkındalık oluşturmak adına canla, başla, sorumluluk bilinciyle çalışan öğrencilere ve okul idaresine göstermiş oldukları gayretten ötürü teşekkür ederim” diye konuştu.

 

 

Kaynak: PHA
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