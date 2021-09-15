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Ketenci: Yeşilay olarak önceliğimiz bağımlılıktan uzak nesillerin yetişmesi

Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Arif Efkan Ketenci, bağımlılıklarla mücadelede önleyici çalışmalar kapsamında üniversiteli gönüllüleriyle bir araya geldi.

15 Eylül 2021 Çarşamba 13:23
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Ketenci: Yeşilay olarak önceliğimiz bağımlılıktan uzak nesillerin yetişmesi

Ağustos ayında Osmaniye’de yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Aslantaş Kampında gerçekleşen Genç Yeşilay Kampına Türkiye’nin her yerinden 235, Ankara Çamlıdere ilçesinde Türk Kızılay’a ait Çamkoru Gençlik Kampında gerçekleşen kampa ise, 60 kadın gönüllü katıldı.

Gençlerin bağımlılıklarla ilgili farkındalık sağlamalarının amaçlandığı programda; el sanatları, okçuluk, halk oyunları, tiyatro, müzik, drama, sokak oyunları, mangala, geleneksel çocuk oyunları gibi kültür-sanat ve sportif faaliyetleri yer aldı.

“Gençlerimiz bağımlılıklardan uzak durmalı”

Yeşilay olarak gençlere yönelik çalışmaları çok önemsediklerini belirten Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Arif Efkan Ketenci, “Yeşilay olarak önceliğimiz, sağlıklı ve bağımlılıktan uzak nesillerin yetişmesine katkı sağlamak. Bu doğrultuda gençlere yönelik birçok faaliyet gerçekleştiriyor, gençlerle birlikte çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Gençlerimizi tehdit eden bağımlılıklardan uzak durmalarını ve bu konuda bilinçli bir şekilde mücadelemize destek olmalarını önemsiyoruz. Gençlere yaşam becerileri kazandırmak ve onları ilgi alanlarına yönlendirmek için farkındalık çalışmaları yapmak bu noktada önem taşıyor. Biz bu amaçla 2014 yılından beri düzenlediğimiz gençlik kamplarında birçok konuda seminer ve söyleşilere, sanat ve spor aktivitelerine yer veriyoruz. Yeşilay gönüllülerinin sayısını da artırmayı hedeflediğimiz Gençlik Kampı boyunca gençlere üniversitelerinde bağımlılıklarla mücadelede öncü, yol gösterici olmaları için eğitimler veriyor, onları bu önemli mücadelede yanımızda olmaya davet ediyoruz” dedi.

 

Kaynak: PHA
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