Ketenci: Tütün kullanımı her yıl dünyada 8 milyon insanın ölümüne neden oluyor

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde herkesi sigarasız bir yaşama davet eden Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Efkan Ketenci,"31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde herkesi sigarasız bir yaşama davet ediyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tütün kullanımı her yıl dünyada 8 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Tütün bağımlılığıyla mücadelesini aralıksız sürdüren Yeşilay, Bırakabilirsin uygulaması ile sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz destek sağlıyor."dedi.

Yeşilay’ın tütün bağımlılığıyla mücadelesine hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Efkan Ketenci şunları söyledi:

“Yeşilay olarak, tütün bağımlılığıyla mücadelemize hız kesmeden devam ediyor, bu konuda dünyada öncü bir rol üstleniyoruz. Bağımlılıktan uzak ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak için 7’den 77’ye farklı yaş gruplarına yönelik projeler yürütüyoruz. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde (YEDAM) yaptığımız çalışmalarla da bağımlılıklarla mücadele ediyoruz. ‘Tütün Bağımlılığı Müdahale Programı’ ile her yaştan vatandaşımızın sigarayı bırakmasına ücretsiz destek oluyoruz. Aynı zamanda T.C. Sağlık Bakanlığımız ile birlikte geliştirdiğimiz Bırakabilirsin uygulamasıyla ve YEDAM Danışma Hattımızla destek sağlamaya devam ediyoruz. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde de tüm vatandaşlarımıza tütünsüz ve sağlıklı bir yaşam çağrısında bulunuyoruz.”dedi.

YEDAM’dan sigarayı bırakmak isteyenlere destek

Tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenlere ücretsiz destek verdiklerini ifade eden Ketenci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeşilay, sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlere Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bünyesinde ücretsiz destek sağlıyor. YEDAM’da görev yapan uzmanlar tarafından oluşturulmuş “Tütün Bağımlılığı Müdahale Programı” ile adım adım sigara bırakma planı uygulanıyor. Sigarayı bırakmak isteyenler yedam.org.tr web sitesinden ayrıntılı bilgi alabiliyor ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden ulaşabiliyor.

Bağımlılıkların önlenmesi için pek çok çalışma yürüten Yeşilay, tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenlere de bırakabilirsin ile ücretsiz destek veriyor. Kullanıcılar sigarayı bırakmadan önce hedef tarih koyarak uygulamayı kullanmaya başlayabiliyor ve uygulama her gün bırakma hazırlıklarıyla ilgili önerilerini paylaşıyor. Sigarayı bırakma anından itibaren ise sigara kullanımını tetikleyici duygular ve içme isteği takip edilerek kullanıcılara grafik olarak sunuluyor. Böylece kişiler en çok hangi durumlarda sigara içme isteği duyuyorsa, o doğrultuda öneriler alabiliyor. Uygulama kapsamında sigarasız geçen gün sayısı ve sigara içmeyerek sağlanan ekonomik tasarruf bilgileri de yer alıyor. Kullanıcılar sigarayı bırakarak kazandıklarını mobil uygulama üzerinden istatiksel olarak takip edip, başarı günlüğü tutarak kat ettikleri aşamaları sosyal medyada paylaşabiliyorlar. Desteğe ihtiyaç duyanlar ise ücretsiz Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı 115’e kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar."