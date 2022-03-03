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Ketenci: Bağımlılıklarla mücadelemiz sürüyor

Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Arif Efkan Ketenci, bu yıl 102’nci yaşını kutlayan Yeşilay, 1 ve 7 Mart Yeşilay Haftası’nı 'Yeşilay Varsa Hayat Var' sloganıyla kutladıklarını söyledi.

03 Mart 2022 Perşembe 12:28
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Ketenci: Bağımlılıklarla mücadelemiz sürüyor

Yeşilay’ın bağımlılıklardan uzak, iyi ve sağlıklı bir toplum için çalıştıklarını belirten Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Ketenci,"Sağlıklı bir toplum için bağımlılıkların oluşmadan önlenmesi, bireylerin küçük yaşlardan itibaren iyi yaşam alışkanlıkları kazanması büyük önem taşıyor. Yeşilay olarak biz de bu bakış açısıyla pek çok proje hayata geçiriyor; okul sıralarından itibaren çocuklara ve hangi yaşta olursa olsun sağlığın peşinden giden tüm insanlarımıza temas ederek onların yaşam boyu sürdürecekleri alışkanlıklar edinmelerini hedefliyoruz. Bağımlılığın oluştuğu durumlarda ise bağımlı bireylere ve ailelerine Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çatısı altında ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz. Şehrimizde de Yeşilay Şubemiz ve YEDAM’larımız ile hemşerilerimizin ihtiyaç duydukları her an yanlarında, bir telefon uzaklarındayız. Birlikte hayata dair umudu, sağlığı, iyiliği yeşertelim istiyoruz ve bu nedenle bu yıl Yeşilay Haftası’nda ‘Yeşilay Varsa Hayat Var’ diyoruz. Herkesi de bizimle birlikte kutlama yapmaya davet ediyoruz."şeklinde konuştu.
"Eğitim, sanat ve sporun gücü bağımlılıkları önlemeye destek sağlıyor"
Başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun genelinde farkındalığın artırılmasını hedeflediklerini belirten Ketenci,"Yeşilay, eğitimin, sanatın ve sporun gücünden yararlanarak bağımlılıkları önlemek için çalışıyor. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) ile başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun genelinde farkındalığın artırılmasını hedefleyen Yeşilay, programa katılanları sağlıklı yaşam prensiplerine yönelik bilgilendirerek bağımlılığın önüne geçmeyi amaçlıyor. Çocuk ve gençlerde bağımlılık konusundaki farkındalığın artması için aynı zamanda 11 yıldır T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile “Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması” düzenleniyor. “Bağımlılık” konulu bu yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabiliyor. 2016 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’na her yıl dünyanın pek çok ülkesinden sanatçıların bağımlılıkla ilgili eserleri başvururken, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 6. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nın başvuruları da devam ediyor."dedi.
"YEDAM’dan bağımlılara ve ailelerine ücretsiz destek"
YEDAM'in 104 yerde danışmanlık hizmeti verdiğini hatırlatan Ketenci, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yeşilay, Türkiye geneli ve KKTC’de olmak üzere toplam 104 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile hizmet veriyor. Bağımlılar ve ailelerinin YEDAM’ın sunduğu psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteğinden ücretsiz yararlandığını vurgulayan Ketenci, “YEDAM ekibinin tamamı bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşuyor; alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılıkları konusunda bilgi verme, doğru yönlendirme, danışmanlık ve ayaktan terapi hizmetleri sunuyor. Şehrimizde hem şubemiz hem de YEDAM olarak güçlü bir iş birliği ile çalışıyor; hemşerilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz"

 

Kaynak: PHA
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