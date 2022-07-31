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Karasinekle mücadele tam hız devam ediyor

Adıyaman Belediyesi tarafından, karasinek ve sivrisinek gibi haşerelerin üreme kaynaklarında ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

31 Temmuz 2022 Pazar 15:17
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Karasinekle mücadele tam hız devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığını tehdit eden karasinek ve sivrisinek gibi haşerelere karşı mücadelesini devam ettiriyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, çevre ve insan sağlığının korunması noktasında karasinek ve sivrisinekle mücadelenin şehir merkezinde ve şehrin kenar noktalarında devam ettiğini belirterek, "Tespit ettiğimiz karasinek ve sivrisinek üreme kaynaklarını düzenli bir şekilde ilaçlıyoruz. Mücadelemiz gün boyunca sürüyor. Özellikle karasineğin üreme alanları olan hayvan çiftlikleri, hayvan gübreleri, sulu atık ihtiva eden çöp kutuları, konteynırlar, çöp alanları gibi açıkta çöp ihtiva eden bütün alanlar ilaçlanmaktadır" diye konuştu.
Vatandaşlar ise sürdürülen ilaçlama çalışmalarından dolayı ekiplere ve sorumlulara teşekkür etti.

 

Kaynak: PHA
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