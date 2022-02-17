Kahta’da hakimlerden 2 günlük iş bırakma eylemi

Hekim Sen Yönetim Kurulu’nun Türkiye geneli almış olduğu 17 nolu kararı doğrultusunda iş bırakan hekim ve sağlık çalışanları, basın açıklaması ile sağlıkta sözlü ve fiziki şiddete, ücret ve çalışma şartlarına dikkat çekti.

Toplanan sağlık çalışanları adına konuşan Hekim Sen Kahta Devlet Hastanesi Temsilcisi Uzm. Dr. Burak Nakış,"Kutsal bir mesleği icra edeceğim, ülkeme ve insanıma faydalı olacağım gayesiyle gençliğini heba etmiş, hayatını bilime ve insanlığa adamış, amacına ulaştığında mesleğe kutsal hekimlik andı içerek başlamış ve senin sağlığını senden bile daha çok dert edinme erdemini göstermişken. Sen; bana ya sözlü fiziki şiddet uyguladın ya da çarşıda/pazarda sebebini sormadan araya gövdeni koyacağın kavgalar varken, şiddete konu görevi başındaki bir hekim olan ben olunca öldürülmeme bile ses çıkarmadın. Ve siz sayın yetkililer; bu ülkenin en çetin sınavlarına, en sıkıntılı eğitim sürecine göğüs germiş olan bizleri, yoksulluk sınırının altında maaşa, birbirimizle yarışalım, sizi unutalım diye performansa, emeklilikte dahi çalışmaya, akla zarar, hukuka aykırı yollarla edindiğiniz şikayetlerle uğraşmayan, tüketici mahkemelerinde görülen astronomik tazminat davalarına, vatan toprağından ayrılmak maksadıyla yabancı dil kurslarına, dövülmeye, sövülmeye, hatta öldürülmeye mahkum ettiniz! İnsan doğasına aykırı çalışma koşullarından eve dönerken uyuyakalıp can verdirttiniz. İşte bu sebeplerle biz; çağdaş ülkeler düzeyinde hekimlik ve emeklilik, hekimlik meslek onuruna yakışır bir hayat, öldürülme korkusu yaşamadan, yaşatmak üzerine kurulu mesleğimizin hakkıyla icrası için gerçek anlamda bizi temsil eden, HEKİMSEN Yönetim Kurulu’nun almış olduğu 17 nolu kararı doğrultusunda iş bırakıyoruz. Bu ilk eylemimiz değil, yukarıdaki problemler çözüme kavuşturulmadığı sürece de son olmayacak” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından üyeler iş bırakma eylemi sürecinde acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları ve yoğun bakım hastalarının bakımlarının devam edileceği öğrenildi.