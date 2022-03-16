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Jandarma personeline ilkyardım eğitimi verildi

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Eğitim Salonunda Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Personelleri tarafından Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı personeline ilk yardım eğitimi verildi.

16 Mart 2022 Çarşamba 12:42
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Jandarma personeline ilkyardım eğitimi verildi

Eğitimde jandarma personellerine bebek, çocuk ve erişkinlerde temel yaşam desteği, üst havayoluna kaçan yabancı cismi çıkarma, kanamalı hastaya yaklaşım, göğüs ağrısı ve kalp krizinde ilk yardım, düşük kan şekeri, dış kanamalar, kırık ve çıkıklar, donma, sıcak çarpması, hayvan ısırıkları, yaralı taşıma bilgileri verildi. Eğitimde 20 jandarma personeline teorik konular anlatıldı. Eğitimde teorik bilgiler maketler üzerinde yapılan pratik eğitim gerçekleştirildi. 
Eğitime Katılan Jandarma Personellerine ilk yardım eğitim sertifikası verildi.

 

Kaynak: PHA
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