İl Sağlık Müdürü Öz, 'Ben Olsaydım' çalıştayı yapılacağını duyurdu

STK temsilcileri sporcular, sanatçılar, apartman görevlileri, okul müdürleri, imamlar, öğretmenler, aile hekimleri, eczacılar, diğer kamu görevlilerinin katılacağı "Ben Olsaydım" programın çalıştayının İl Sağlık Müdürlüğü ek Hizmet Binası Konferans ve Toplantı Salonunda yapılacağını duyuran Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz,"Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu bugüne kadar illerimizde birçok faaliyet gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda 2022 yılı ve sonrasında devam ettirilecek çalışmaların belirli bir program çerçevesinde planlanarak ivme kazandırılması ve faaliyetlerinin yaygınlaştırılması kararı alınmıştır. Bu kampanyanın ilk adımı "Ben Olsaydım" etiketi kullanılarak istişare çalıştayları yapılmasıdır. Bu çalıştaylar ilçe düzeyinde başlayıp ülke genelini kapsayacak şekilde ilerleyecektir. Çalıştaylar ilimizde Sayın Valimiz Başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğünün sekretaryasında organize edilecektir. Program 12-14 Nisan 2022 tarihleri arasında 3 gün sürecek ve her bağımlılık türüne özel en az yarım gün ayrılacak şekilde ilimizdeki tüm kesimleri akademisyenler, öğrenciler, taksi, otobüs, dolmuş servis şoförleri, kantinciler, ev hanımları, muhtarlar, gazeteciler, STK temsilcileri sporcular, sanatçılar, apartman görevlileri, okul müdürleri, imamlar, öğretmenler, aile hekimleri, eczacılar, diğer kamu görevlileri, vb. temsil edecek ve yeterli sayıda katılımcıyla "Ben Olsaydım" etiketine uygun olarak İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Konferans ve Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olan bağımlılıkla mücadele Çalıştayı yapılacaktır."şeklinde konuştu.