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İGD Başkanı Harıkçı: Adıyaman bir tek hastaneye mahkum edilmiştir

Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği (İGD) Başkanı Metin Harıkçı, Adıyaman'ın bir tek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne mahkum edildiğini belirterek, Devlet Hastanesi'nin bir an önce yapılmasını talep etti.

21 Şubat 2022 Pazartesi 16:14
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İGD Başkanı Harıkçı: Adıyaman bir tek hastaneye mahkum edilmiştir

"Sağlık çalışanlarımız en büyük risk altında hizmetine devam etmektedir"
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adıyaman'ın hasta potansiyelini kaldıramadığını ve salgın sonrası ise Koronavirüs (Covid-19)  tanısı konulan hastalar ile normal hastaların iç içe girerek, tedavi edilmeye mahkum bırakıldığını belirten  Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği (İGD) Başkanı Metin Harıkçı,"Özellikle Covid-19 salgını sonrası adeta sapla samanın karıştığı gibi normal hasta, yatan hasta, tedaviye gelen, hasta yakınları, kavga edenler, trafik kazasında yaralananlar, Covid-19 hastalığına yakalananlar hepsi aynı kapıdan içeriye girmek zorunda kalmaktadır. Hepsi için mücadele eden sağlık çalışanlarımızda en büyük risk altında hizmetine devam etmektedir. İlimizde toplu düğün törenleri, taziye oturmaları devam ettiği sürece, vatandaşlarımızın rehavete kapılarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymadığı sürece dalgalarla başlayan ve şimdilerde Omicron varyantı da 2021 yılının sonlarına doğru ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle olsa bile geç kalınan Adıyaman Devlet Hastanesi bir an evvel yapılmalıdır."dedi.
"Covid-19 salgının ortadan kaldırılması bir süre daha devam edecek"
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde birçok bölüm kapatılarak Covid-19 servisi olarak hizmet vermeye başladığını ileri süren Başkan Harıkçı,"Covid-19 salgını 2019 yılında ortaya çıkmış, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Ülkemizde de ise 2020 yılında ortaya çıkmış kısa sürede tüm Türkiye’ye yayılmıştır. Bitti bitecek denilmesine rağmen vaka sayısı düşse de yeni türleriyle Covid-19 etkisini göstermeye can almaya devam etmiştir. Son olarak Covid-19 virüsünün son varyantı olan Omicron varyantı da 2021 yılının sonlarına doğru ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına almış bulunuyor. Omicron, Delta varyantına göre yüksek bulaşıcılık hızı ve daha fazla virüs yükü ile dikkati çekiyor. Bu gelişmelerde gösteriyor ki; Covid-19 salgının ortadan kaldırılması bir süre daha devam edecek. Bu gelişmelerin sonucu olarak takip ettiğimiz ve edindiğimiz bilgilere göre ilimizde hizmet veren Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde birçok bölüm kapatılarak Covid-19 servisi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Hastanede Covid-19 hastalığı dışında tedavi amaçlı yatan hastalar, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve hastaneye farklı hastalıklarla tedavi olmaya gelen kişiler için büyük oluşturmaktadır. Yine bunun yanı sıra zaman zaman iki aile arasında, husumetli kişiler arasında çıkan olaylarda her iki taraftan yaralanan kişiler aynı hastaneye, aynı acil servisinde getirilerek tedavi altına alınmakta, hastane içerisinde ve hastane bahçesinde karşı karşıya gelen hasta yakınları birbiriyle kavga etmektedir."şeklinde konuştu. 
"150 yataklı devlet hastanesinin hizmete geçirilmesiyle birlikte çok daha rahat hizmet alabilecektir"
Adıyaman'ın tek bir hastaneye mahkum edildiğini ve bir çok mahallenin ulaşım zorluğu yaşadığını aktaran  Harıkçı, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Eski devlet hastanesinin bir an evvel yapılması beklenirken, 82. Yıl olarak bilinen Devlet Hastanesi'nde lav edilmiş, binası yıkılmıştır. Ve koca Adıyaman bir tek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne mahkum edilmiştir. Altınşehir, Yenimahalle, Esentepe, Cumhuriyet, Yanisanayi, Karapınar, Kayalık, Eskisaray, Alitaşı, Turgut Reis ve Yavuzselim mahallelerinde yaşayan vatandaşlar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşımda zorluk çekerken, Adıyaman eski Devlet Hastanesi yerine yapımı düşünülen 150 yataklı devlet hastanesinin hizmete geçirilmesiyle birlikte çok daha rahat hizmet alabilecektir. Aynı zamanda Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yükünü büyük oranda azaltacaktır. İlimiz milletvekillerinin bu konuya bir kez daha el atarak vatandaşın sabırla beklediği Adıyaman 150 yataklı tam teşekküllü hastanemizin temelinin atılması ve en kısa zamanda hizmete açılması en büyük temennimizdir"

 

Kaynak: PHA
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