Hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı - Videolu Haber

Kentte çift tırnaklı hayvanlarda şap hastalığının görülmesi üzerine çift tırnaklı sığır, koyun, keçi gibi hayvan hareketleri, ikinci bir emre kadar durduruldu.

Şap hastalığının çıkması sebebiyle, enfeksiyonun yayılma zincirini kırmak ve olası salgınların önüne geçmek için güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde uygulanmasına kararı ile Adıyaman Belediyesi Hayvan Pazarı geçici olarak kapatıldı.

Hayvan pazarında 50 küçükbaş hayvanla mahsur kalan satıcı ise çözüm bulunmasını isteyerek şunları söyledi:

"50 küçük baş hayvanım hayvan pazarından şap hastalığından dolayı mahsur kaldı. Yetkililerin bir an önce bu soruna çözüm bulmalarını istiyoruz. Burada ilaçlama ve temizlik olursa en azından hasta hayvanlarımız iyileşir daha çok hayvanlarımıza bulaşmaz. Hayvan pazarına giriş ve çıkışlar yasakladı. Bazı hayvanlarımız ölme deresine geldiler"

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