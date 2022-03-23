Harran Üniversitesi Hastanesi'nde kornea bankası açıldı

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi bölgede vatandaşların sağlığı için önemli çalışmalara imza atıyor. Hastanede görme kaybı yaşayan vatandaşların tedavisi için yapılan kornea naklinde kullanılmak üzere kornea bankası kuruldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Şimşek, açılan kornea bankasının geçici görme kaybı yaşayan vatandaşların sağlığına kavuşması için önemli olduğunu dile getirdi.

Doç. Dr. Ali Şimşek şunları ifade etti: “Kornea gözün en dış kısmında yer alan saydam yapıya verilen isimdir. Bu nedenle korneanın saydamlığı görmede çok önemlidir. Halk arasında göz nakli olarak bilinen kornea nakli ameliyatı bozulmuş olan kornea tabakasının sağlıklı verici (donör) korneayla değiştirilmesidir.

Türkiye’de birçok hasta kornea nakli için sırada bekliyor. Ülkemizde kornea bankalarının olduğunu ancak mevcut ihtiyacı karşılamadığını biliyoruz. Bu ihtiyacı karşılamak için yapılan çabalardan biri olan ve ilimizde ilk defa kurulan kornea bankasını üniversite çatısı altında açtık.

Kornea nakli gözün tümüyle nakledildiği bir işlem değildir. Nakil sırasında iris değil kornea değiştiriliyor bu nedenle kornea nakli göz rengini değiştirmez. Kornea naklinde alıcı ile verici arasında doku uyumu aranmaz, kornea naklinde başarı oranı diğer doku-organ nakillerine kıyasla daha yüksektir. Kornea nakli ameliyatı nakil ameliyatları içinde en çok yapılan ve en başarılısıdır ki kornea nakli için zamanlama son derece önemli ve en kısa sürede yapılmalıdır.

Kornea nakli dünyada yaklaşık her yıl 40.000’in üzerinde yapılan bir ameliyattır. Kornea naklinin çok ciddi ve büyük bir operasyondur, ameliyat lokal veya genel anesteziyle yapılabilir ve ameliyatın süresi yaklaşık 45 dakikadır.”

Doç. Dr. Ali Şimşek, kornea naklinin Keratakonus (Korneanın konik olarak bozulması), kornea yaralanmalarından sonra, mikrobik nedenler (Kornea enfeksiyonu), katarakt cerrahisinden sonra, korneanın saydamlığını kaybetmesi durumunda ve kimyasal yaralardan sonrasında gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, hastanede göz bankası kurulması nedeniyle mutlu olduklarını ifade etti. Rektör Prof. Dr. Çelik, “Üniversite hastanemize kazandırdığımız kornea bankası ile kornea nakli işlemi artık üniversite hastanemiz bünyesinde yapılıyor. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi şehrimiz için, vatandaşlarımız için sağlıkta güven vermeye devam edecek. Emeği geçen tüm hocalarımızı ve personelimizi kutluyor, hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek ise Türkiye’nin yeni kornea bankalarına ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, “Bu ihtiyacı karşılamak için yapılan çabalardan biri olan ve ilimizde ilk defa kurulan kornea bankasını üniversite çatısı altında açtık” diye konuştu.