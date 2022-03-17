Günlük tuz tüketimi 5-6 gramı geçmemeli

Tuzun gıdaların bozulmasını önlemenin yanı sıra antiseptik özelliğiyle mikroplara karşı koruyucu özelliği olduğunu, vücudun sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesini koruyarak düşük tansiyonu dengelediğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Özgün İyigün, “Tuza Dikkat Haftası” nedeniyle uyarılarda bulundu.

İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Özgün İyigün açıklamasında, “Günlük iyot ihtiyacını 150 mikrogramdır ve tuz tüketiminin günde 5-6 gramı geçmemesi gerekir. Sofra tuzunun sağlık için en önemli mikro elementlerden biri olan iyot içeren tuz formuna sahiptir. Tuz tüketiminde iyotlu tuzu tercih etmek gerekir çünkü ülkemizde su ve gıdalarla alınan iyot, sağlık açısından yeterli olmamaktadır” dedi.

1 gram tuz 250 gram suyu tutuyor

Tuzun yetersiz alınmasının yanı sıra, aşırı tüketiminin de sağlık açısından önemli tehlikeler doğurduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Özgün İyigün, 1 gram tuzun vücutta ortalama 250 gram su biriktirir. Fazla tuz tüketimi, sodyum miktarında artışa bağlı olarak tansiyonun aşırı şekilde yükselmesine yol açar. Hipertansiyon ise kalp-damar (kalp krizi) ve beyin-damar (inme-felç) hastalıklarında risk artışına yol açar. Tuzda bulunan sodyum beraberinde fazla suyu da tutarak vücutta ödem oluşmasına sebep olur. Hipertansiyon göz bozuklukları ve görme kayıplarına neden olur. Fazla tuz; insülin salınımı ve sinyal iletimlerini bozarak insülin direncini artırır, bu durum da sonuçta diyabete eğilim ve obezite hastalığıyla sonuçlanır.

Tuzun fazlasının hastalık risklerini artırdığına değinen İyigün, “Günlük tuz tüketimi, yaklaşık silme bir tatlı kaşığı tuz tüketimine denk gelen 5-6 gramı geçmediği taktirde hastalıklardan ve tuzun zararlarından korunuruz” diye konuştu.