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Gölbaşı'nda kadın doğum uzmanı göreve başladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde göreve başlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Duygu Alime Almalı, hasta kabulüne başladı.

30 Ocak 2022 Pazar 12:52
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Gölbaşı'nda kadın doğum uzmanı göreve başladı

Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne hasta kabulüne başlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı  Dr. Duygu Alime Almalı, 1990 yılında Gaziantep’te  doğdu. Liseyi Gaziantep Akınal Anadolu Lisesinde okudu.
2015 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.
2021 yılında Gaziantep Üniversitesi’nde ihtisasını tamamlayarak 2022 yılı Ocak ayı itibariyle Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde göreve başladı. 
Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Mehmet Emin Aydın ise hastanede göreve başlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Duygu Alime Almalı’ya  görevinde başarılar diledi.

 

Kaynak: PHA
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