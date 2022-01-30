Gölbaşı'nda kadın doğum uzmanı göreve başladı

Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne hasta kabulüne başlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Duygu Alime Almalı, 1990 yılında Gaziantep’te doğdu. Liseyi Gaziantep Akınal Anadolu Lisesinde okudu.

2015 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

2021 yılında Gaziantep Üniversitesi’nde ihtisasını tamamlayarak 2022 yılı Ocak ayı itibariyle Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde göreve başladı.

Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Mehmet Emin Aydın ise hastanede göreve başlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Duygu Alime Almalı’ya görevinde başarılar diledi.