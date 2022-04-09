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Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde EBUS cihazı kullanılmaya başladı

SANKO Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde EBUS (Endebronşial Ultrasonik Bronkoskopi) cihazı ile kullanılmaya başlandı.

09 Nisan 2022 Cumartesi 20:27
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Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde EBUS cihazı kullanılmaya başladı

Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Elbeyli, EBUS cihazı ile akciğer kanserinde ve göğüs kafesinde bulunan patolojilerde hızlı ve doğru tanı koymanın mümkün olduğunu söyledi. 
İnsan sağlığının her zaman SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin önceliği olduğunu belirten Prof. Dr. Elbeyli, “Bölgemiz için çok önemli bir yeniliğe daha öncülük etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Ülkemizde ve dünyada ciddi sağlık sorunlarından akciğer kanseri ve göğüs kafesinde yer alan patolojilerde hızlı ve doğru tanı koymanın hayati bir öncelik taşıdığına vurgu yapan Prof. Dr. Elbeyli, şu bilgileri verdi:
“Özellikle kanser olgularında tanı için geçecek süre önemli olup, her yönüyle hastayı yormadan değerlendirme, olmazsa olmazımızdır. Tanı atlamamak, tedavi şeklini belirlemek hayati önem taşımaktadır. Konulacak tam ve doğru bir tanı ile hastanın tedavisi mümkün olabilmekte, sadece kanser değil birçok hastalığın tanısı da yine göğüs içinde ve akciğerlerin incelenmesi ile konulabilmektedir.”
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hizmete alınan EBUS cihazının hava yollarındaki patolojilerde, akciğer kanserinin tanı ve evrelemesinde, akciğer dokusunda yer alan kitle ve lezyonların belirlenmesi ve biyopsilerinde kullanıldığını yineleyen Prof. Dr. Elbeyli, sözlerini şöyle tamamladı: 
“İşlem, ameliyathanede steril bir ortamda hastanın her türlü emniyeti ve konforu sağlanarak yapılmaktadır. Cihaz ve işlem için üst düzey tecrübe, alınan biyopsi ve laboratuvar örnekleri titiz bir değerlendirme gerektirmektedir. Bütün bu yapı hastanemizde mevcut olup, güvenilirlik ön planda tutulmaktadır. 
Bu üst düzey teknoloji ve standardı yüksek sağlık hizmeti, bölge insanımız için hastanemizde hizmete sunulmuştur. Göğüs Cerrahisi Kliniğimizde Opr. Dr. İbrahim Nacak, Göğüs Hastalıkları Kliniğimizde Dr. Öğr. Üyesi Nevhiz Gündoğdu ile başarılı çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

 

Kaynak: PHA
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