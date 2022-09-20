Genç Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanlığına Selma Gündüz getirildi

Sağlık camiasının tanınan isimlerinden Osman Kaya'nın genel başkanlığında kurulan Genç Sağlık Sendikası’nın Adıyaman Şube Başkanlığı’na, Kahta Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Selma Gündüz getirildi.

Şube başkanlığı görevinin kendisine tevdi edilmesinin gurur verici olduğunu ifade eden Selma Gündüz, yaptığı açıklamasında; “Genç Sağlık Sendikamız kuruldu. Ekibimizde yer almak isteyen herkes bizlere ulaşabilir. Yeni bir başlangıç ve yeni bir mücadele için tüm meslektaşlarımızı 1 Ekim’den itibaren sendikamıza üye olmaya davet ediyorum” dedi.

Sağlık iş kolunda yeni kurulan sendikanın sağlık çalışanlarının ihtiyacından kaynaklandığını aktaran Gündüz, ekip arkadaşlarıyla birlikte sivil toplum kuruluşu olarak görevlerinin, sağlık çalışanlarının hakkını, hukukunu aramak, korumak ve kollamak olduğu belirtti.