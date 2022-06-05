‘Gaziantep Zeugma Hematoloji Günleri’ düzenlendi

Toplantı, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı adına SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı.

SANKO Üniversitesi’nin kurulduğu günden bu yana akademik çalışmalara ev sahipliği yapmaktan ve destek vermekten gurur ve mutluluk duyduğunu kaydeden Prof. Dr. Pasinlioğlu, “Tüm katılımcı ve konuşmacılarımıza teşekkür ediyor, başarılı ve verimli bir toplantı olacağına inanıyorum” dedi.

Deneysel Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Ünal da SANKO Üniversitesi Hastanesi Zeugma Toplantı Salonu’nda birbirinden değerli uzmanların katıldığı toplantının düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Pof. Dr. Mehmet Yılmaz ise sempozyumu güncel gelişmeleri paylaşmak ve bilim insanları arasındaki etkileşimi canlı tutmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Zeugma Hematoloji Günleri sempozyumunu SANKO Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlemekten mutlu olduklarını belirten Prof. Dr. Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Multiple Myeloma, kronik lenfositik lösemi, hemofili ve talasemi konularında, klinik ve uygulamalı bilimlerinden alanlarında uzman bilim insanlarını ve öğrencileri bir araya getirerek interaktif bir ortam sağlamayı hedefledik ve hedefimize de ulaştık.

Sempozyumda temel olarak bu hastalıkların biyolojisi, temel ve klinik araştırmalar, lösemi genetiği, immünohematoloji, hedefe yönelik tedaviler, hücresel tedaviler gibi önemli ve güncel konuları ele aldık. Sempozyumun bu alanda çalışan bilim insanlarının araştırmalarına ve öğrencilerimizin vizyonlarına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.

Deneysel hematolojinin temel konularını en güncel hali ile tartıştığımız ve ilk kez düzenlediğimiz, değişik tecrübeler yaşadığımız sempozyuma katkı ve katılımları dolayısıyla meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize içtenlikle teşekkür ediyoruz.”

Zengin bir içerikte hazırlanan Gaziantep Zeugma Hematoloji Günleri kapsamında Prof. Dr. Ali Ünal ve Dr. Yusuf Baran’ın başkanlığında gerçekleşen ilk oturumda, Dr. Ali Eser “KLL (Kronik Lenfositer Lösemi) Tanı ve Yeni Tedavi Yaklaşımları”, Dr. Abdi İbrahim Halil Sönmez “KLL Vaka Sunumu”, Doç. Dr. Gül İlhan “KLL Genetiği”, Dr. Sinan Mersi ise “KLL Vaka Sunumu” konularına değindi.

Dr. Ali Uğur Ural ve Dr. Emin Kaya’nın başkanlığındaki “Multiple Myelom” konulu ikinci oturumda Dr. Handan Haydaroğlu Şahin, “Yeni Tanı Multiple Myelom’da Güncel Tedavi Yaklaşımları”, Dr. Mesut Tığlıoğlu “Multiple Myeloma Vaka Sunumu”, Dr. İlhami Kiki “Relaps Refrakter Multiple Myeloma Tedavisi” ve Dr. Cemalettin Öztürk “Multiple Myeloma Vaka Sunumu” konularında paylaşım yaptı.

Talassemi’nin konuşulduğu ve Dr. Hasan Kaya ile Dr. Didar Yanardağ Açık’ın yönettiği üçüncü oturumda Dr. Murat Kaçmaz “Talassemi Kliniği ve Tedavisi”, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Salih Sertaç Durusoy “Talassemi Vaka Sunumu”, Dr. Pınar Tığlıoğlu “Talassemili Hasta Takibi ve Komplikasyonları”, Dr. Ali Tekbaş “Talassemi Vaka Sunumu” konularında bilgi verdi.