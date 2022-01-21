Evlerinde mahsur kalan hastaları ekipler kurtarıyor

Adıyaman’ın Besni ilçesinde ekipler, yolları karla kapanan köylerdeki hastalara ulaşmak için seferber oluyor.

Besni ilçesine bağlı Suvarlı ve Çakallı Mezrasındaki Hanım Kurt ve Fatma Toz isimli vatandaşların rahatsızlanması üzerine durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede harekete geçen sağlık ekipleri yolların karla kapalı olmasından dolayı il özel idaresi ekipleri ile jandarma ekiplerine bilgi verildi. İl özel idaresi ekiplerinin karlı yolları açmasıyla sağlık ekipleri hastaya ulaştı. Hanım Kurt ve Fatma Toz, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Besni Kaymakamı Nazlı Demir, “İl Özel idaremiz ve karayollarımızın iş makineleri işbirliğinde ilçemizde tüm yollarımızda yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Üç gündür ana arterleri açmak ve açık tutmak için verdiğimiz mücadelenin ardından köylerimizin ve beldelerimizin ana bağlantı yollarında canla başla bir mücadeleye girdik. Köylerimizde kiraladığımız iş makinelerimizle muhtarlarımız koordinesinde köy yollarını açma çalışmalarımız devam ediyor. Besni merkezde ana arterler açılırken köy yollarındaki çalışmalar sürüyor. Özel idaremize bağlı ekipler gece gündüz demeden çalışarak, dün gece Suvarlı ve Karalar yolunun ulaşıma açılmasını sağladılar. Sabah saatlerinde ise Besni-Beşyol-Kızılin Yolu trafiğe açıldı” ifadelerini kullandı.

iha