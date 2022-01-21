Galeriler Yazarlar
Adıyaman -7
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2,007.91
ALTIN
789.87
DOLAR
13.43
STERLİN
18.22
EURO
15.24

Evlerinde mahsur kalan hastaları ekipler kurtarıyor

Adıyaman’ın Besni ilçesinde ekipler, yolları karla kapanan köylerdeki hastalara ulaşmak için seferber oluyor.

21 Ocak 2022 Cuma 11:47
5 Okunma
Evlerinde mahsur kalan hastaları ekipler kurtarıyor

Adıyaman’ın Besni ilçesinde ekipler, yolları karla kapanan köylerdeki hastalara ulaşmak için seferber oluyor.

Besni ilçesine bağlı Suvarlı ve Çakallı Mezrasındaki Hanım Kurt ve Fatma Toz isimli vatandaşların rahatsızlanması üzerine durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede harekete geçen sağlık ekipleri yolların karla kapalı olmasından dolayı il özel idaresi ekipleri ile jandarma ekiplerine bilgi verildi. İl özel idaresi ekiplerinin karlı yolları açmasıyla sağlık ekipleri hastaya ulaştı. Hanım Kurt ve Fatma Toz, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Besni Kaymakamı Nazlı Demir, “İl Özel idaremiz ve karayollarımızın iş makineleri işbirliğinde ilçemizde tüm yollarımızda yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Üç gündür ana arterleri açmak ve açık tutmak için verdiğimiz mücadelenin ardından köylerimizin ve beldelerimizin ana bağlantı yollarında canla başla bir mücadeleye girdik. Köylerimizde kiraladığımız iş makinelerimizle muhtarlarımız koordinesinde köy yollarını açma çalışmalarımız devam ediyor. Besni merkezde ana arterler açılırken köy yollarındaki çalışmalar sürüyor. Özel idaremize bağlı ekipler gece gündüz demeden çalışarak, dün gece Suvarlı ve Karalar yolunun ulaşıma açılmasını sağladılar. Sabah saatlerinde ise Besni-Beşyol-Kızılin Yolu trafiğe açıldı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman'da karda mahsur kalan hastaların yardımına sağlık ekipleri yetişti - Videolu Haber
Adıyaman'da karda mahsur kalan hastaların yardımına sağlık ekipleri yetişti - Videolu Haber
Adıyaman’da 2021 yılı bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi
Adıyaman’da 2021 yılı bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi
Fidan Karakuş: Sağlıkta Şiddet Son Olsun
Fidan Karakuş: Sağlıkta Şiddet Son Olsun
Adıyaman'da bir haftada 107 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da bir haftada 107 ev karantinaya alındı
Ulubey, Covıd-19 salgının artışına dikkat çekti
Ulubey, Covıd-19 salgının artışına dikkat çekti
Sağlık çalışanlarına rekor düzeyde banka promosyonu imzaları atıldı
Sağlık çalışanlarına rekor düzeyde banka promosyonu imzaları atıldı
Besni Devlet Hastanesi en yüksek kalite puanını aldı
Besni Devlet Hastanesi en yüksek kalite puanını aldı
Adıyaman'da jandarma personeline ilk yardım eğitimi
Adıyaman'da jandarma personeline ilk yardım eğitimi
Çocuk nöroloji uzmanı göreve başladı
Çocuk nöroloji uzmanı göreve başladı
Doktorlara şiddete sağlık çalışanlarından tepki - Videolu Haber
Doktorlara şiddete sağlık çalışanlarından tepki - Videolu Haber
Sağlık-Sen Şube Başkan Çelik: Şiddet sağlık çalışanlarının makûs talihi değildir
Sağlık-Sen Şube Başkan Çelik: Şiddet sağlık çalışanlarının makûs talihi değildir
Adıyaman'da yeni yılın ilk 3 gününde 15 adres karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni yılın ilk 3 gününde 15 adres karantinaya alındı
Adıyamanlı SMA hastası Nilay için yardım çağrısı - Videolu Haber
Adıyamanlı SMA hastası Nilay için yardım çağrısı - Videolu Haber
Muhtar kendini eski hastane kapısına kendini zincirledi - Videolu Haber
Muhtar kendini eski hastane kapısına kendini zincirledi - Videolu Haber
Adıyaman'da yılın ilk bebeği Elif oldu
Adıyaman'da yılın ilk bebeği Elif oldu
Adıyaman'da ilk kez endokospik ventrikül içi tümör ameliyatı yapıldı
Adıyaman'da ilk kez endokospik ventrikül içi tümör ameliyatı yapıldı
Adıyaman'da 4 günde 13 eve Covid-19 karantinası
Adıyaman'da 4 günde 13 eve Covid-19 karantinası
Adıyaman'da 4 günde 19 eve Covid-19 karantinası
Adıyaman'da 4 günde 19 eve Covid-19 karantinası
Adıyaman'da 5 günde 21 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 5 günde 21 ev karantinaya alındı
Yeşilay Adıyaman Şubesi bağımlılıklarla mücadele için yeni projeler geliştirecek
Yeşilay Adıyaman Şubesi bağımlılıklarla mücadele için yeni projeler geliştirecek
Başkan Kılınç, Hasta ve hasta yakınlarını yalnız bırakmıyor
Başkan Kılınç, Hasta ve hasta yakınlarını yalnız bırakmıyor
Gölbaşı'nda 53 adres karantinaya alındı
Gölbaşı'nda 53 adres karantinaya alındı
Sağlık-Sen Şube Başkan Çelik: Memnun edecek düzeyde promosyon alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın
Sağlık-Sen Şube Başkan Çelik: Memnun edecek düzeyde promosyon alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın
Adıyaman'da jandarma personellerinden Kızılay'a kan desteği
Adıyaman'da jandarma personellerinden Kızılay'a kan desteği
Adıyaman'da 8 adres karantinaya alındı
Adıyaman'da 8 adres karantinaya alındı
Adıyaman esnafı Yeşilay'ın sağlık elçisi oluyor
Adıyaman esnafı Yeşilay'ın sağlık elçisi oluyor
Adıyaman'da 2 günde 23 adres karantinaya alındı
Adıyaman'da 2 günde 23 adres karantinaya alındı
Adıyaman'da aşı seferberliği devam ediyor - Videolu Haber
Adıyaman'da aşı seferberliği devam ediyor - Videolu Haber
Başhekim Doç.Dr. Doğan'dan 7 yeni uzman doktor müjdesi
Başhekim Doç.Dr. Doğan'dan 7 yeni uzman doktor müjdesi
Adıyaman'da çocuk nefrolojisi doktoru hasta kabulüne başladı
Adıyaman'da çocuk nefrolojisi doktoru hasta kabulüne başladı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim