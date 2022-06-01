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Emziren annede kanser riski azdır

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emel Örün, anne sütünün bebek ve anne için önemine değinerek, "Anne sütü ile beslenen bebekler mama ile beslenen bebeklere göre bazı hastalıklara daha az yakalanma riski taşır. Emziren annede yumurtalık kanseri, meme kanseri riski azdır. Emzirmek anneyi kemik erimesinden korur" dedi.

01 Haziran 2022 Çarşamba 12:19
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Emziren annede kanser riski azdır

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emel Örün, yaptığı açıklamada, her annenin sütünün bebeği için ideal olduğunu, anne sütünün aynı zamanda doğal, fizyolojik, dinamik ve fonksiyonel bir sıvı olduğunu belirtti. 
Prof. Dr. Örün, anne sütünün yüzde 88’inin su olduğunu belirterek, "Besleyici özellikleri içerdiği şeker (laktoz), kolay sindirilebilir protein ve yağ gibi önemli bileşenlerden gelir ve bunlar bebeğinizle uyumlu olarak dengeli bir şekilde bulunur. Ayrıca sindirim ve emilim süreçlerine yardımcı olan enzimleri ve birçok mineral ve vitamin içerir. Mamalar sadece yaklaşık bir besin düzeyi sağlar ve enzim, antikor, büyüme faktörleri ve anne sütündeki diğer birçok değerli bileşeni içermez. Anne sütü ideal besleyici özellikleri ile bir bebekte ideal büyümeyi sağlaması, bebeğin başta bilişsel ve duygusal gelişimi olmak üzere gelişimsel süreçlere katkısı, bağışıklık sisteminin oluşması ve olgunlaşmasındaki katkısı, sadece bebeğin değil annenin sağlığına katkı sağlaması, her zaman ulaşılabilir olması, taze ve mikrop bulaşı riski olmaması, ekonomik olması ile tartışmasız bir bebek için ideal bir besindir. Bebek dostu uygulamalar ile bir bebeğin anne sütünü alması için başarılı emzirmenin başlatılması, desteklenmesi ve sürdürülmesi hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.
"Organ ve doku oluşmasını sağlar"
Prof. Dr. Örün, bir bebeğin doğumu takip eden ilk yarım saat ile birinci saatte emzirilmeye başlanmasının, ilk 6 ay sadece anne sütü almasının, 2 yaş ve sonrasına kadar emzirilmesinin önerildiğini kaydederek, "Anne sütü ile beslenen bebekler mama ile beslenen bebeklere göre bazı hastalıklara daha az yakalanma riski taşır. Bu hastalıklar arasında alt solunum yolu enfeksiyonu, kulak iltihabı, ishal, idrar yolu enfeksiyonu, alerjik hastalık, ani bebek ölümü sendromu, insüline bağlı şeker hastalığı, obezite, metabolik sendrom, hipertansiyon, çölyak gibi iltihabı bağırsak hastalıkları, lösemi ve lenfoma yer alır. Anne sütünde bulunan büyüme faktörleri bebeklerin organ ve doku olgunlaşmasını sağlar. Anne bebek ilişkisini kuvvetlendirir. Çene ve diş gelişimini olumlu yönde etkiler" diye konuştu.
"Emziren annede kanser riski azdır"
Prof. Dr. Örün, emzirmenin annenin sağlığı üzerinde de olumlu katkıları olduğunu belirterek, "Emziren annede yumurtalık kanseri, meme kanseri riski azdır. Anneyi kemik erimesinden korur. Doğum sonrası rahim kasılmasını artırarak rahmin daha hızlı normal boyutlara erişmesini sağlar. Adet görmeyi geciktirerek gebe kalmayı önler. Annenin doğum sonrası kilolarını daha kolay vermesini sağlar. Sevgili anneler, anne adayları bebeğiniz doğmadan önce onu nasıl besleyeceğinizi düşünmelisiniz. Doğum öncesi bakım sağlayan kişilerden daha fazla bilgi almaya çalışın. Emzirmeye dair varsa kuşku, kaygı ve korkularınızı tartışabileceğiniz emzirme konusunda bilgili sağlık çalışanları (aile hekimi, kadın doğum uzmanı, çocuk uzmanı, hemşire, diyetisyen) ile iletişime geçmeye çalışın"dedi.

 

Kaynak: PHA
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