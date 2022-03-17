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Duygusal travma ani saç kaybına neden olabilir

Saç kaybının pek çok kadının hayatını olumsuz etkilediğini ve çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabildiğini söyleyen Smile Hair Clinic’in Kurucu Ortağı Dr. Gökay Bilgin,"Kadınlarda saç dökülmesinin birden fazla nedeni olabilir. Hormon düzensizliği tiroid hastalığı, demir eksikliği, düzensiz beslenme, aşırı stres ve duygusal travma kadınlarda saç dökülmesini tetikleyen faktörlerden bazılarıdır” dedi.

17 Mart 2022 Perşembe 10:27
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Duygusal travma ani saç kaybına neden olabilir

Son yıllarda saç dökülmesinin kadınlar arasında arttığına vurgu yapan Dr. Gökay Bilgin, saç ekimi ve saç ekiminde kullanılan tedavi yöntemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Günümüz estetik formları arasında kadınlarda saçların ve kaşların kilit rol oynadığını vurgulayan Dr. Gökay Bilgin, ‘’Özellikle sosyal medyanın bu derece önemli olduğu günümüzde ne yazık ki saç kaybının kadınlarda duygusal ve psikolojik yıkımı erkeklere oranla daha şiddetlidir, zira toplum tarafından kabul gören kadınların tüm hayatları boyunca gür ve güzel saçlara sahip olacağı gibi bir inanış mevcuttur. Bu nedenle kadınlar hayatlarının hiçbir döneminde saç kaybını ya da kelliği kabullenmezler” diye konuştu.
Yanlış kozmetik ürün kullanımının da saç dökülmesine sebep olabileceğini aktaran Bilgin, “Kadınlar binlerce yıldır kaşlarına büyük özen göstermektedirler. Yine son yıllarda artan kozmetik ürün kullanımı ve düzeltme teknikleri sebebi ile kaş kaybı yaşayan kadın sayısı da çığ gibi büyümektedir. Biz yine kadınların kaş kaybını da kaş ekimi işlemi ile ortadan kaldırıyoruz ve hep istedikleri kaşlara sahip olmalarını sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.
Kadınlarda saç dökülmesinin sebepleri Dr. Bilgin; kadınlarda saç dökülmesinin birçok etkene bağlı olarak ortaya çıkabildiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:
“Kadınların en çok yaşadığı problemlerden bir diğeri de hormon düzensizlikleridir. Hamilelik, doğum yapmak, doğum kontrol hapları ve tiroid hastalıkları gibi hormonları doğrudan etkileyen durumlar da kadınlarda saç kaybını tetikleyen etkenlerdendir. Kadınların yaşamları sırasında yaşadığı hormonsal değişiklikler ilerleyen süreçte saç dökülmesi sorunlarını meydana getirmektedir.
“Çekilme (Traksiyon) Tarzı saç kaybı ise diğer bir yaygın nedendir. Saçları geriye doğru geren at kuyrukları ve saç şekilleri saç köklerini geriye doğru çekerek saç kaybına neden olduğu gibi sıkı bir tarakla yıllarca taramak şiddetli saç kaybına sebep olur.
“Anemi ve düşük kan demir seviyeleri de kadınlardaki saç kaybının en önemli etkenlerindendir. Kadınların düzenli olarak her ay kanla demir kaybetmeleri, kan demirinde azalmaya sebep olur. Özellikle demir eksikliği Anemi rahatsızlığına neden olur ve anemi de kan hücrelerinde hemoglobin eksikliğini meydana getirir. Hemoglobin eksikliği ise saç hücrelerine gerekli olan oksijenin taşınmasını azalmasına sebep olurken neticesinde saç dökülmesi sorununu ortaya çıkarır.
“Aşırı stres ve duygusal travma yaratan durumlarda ani saç kaybı, vücuttaki tüm tüylerin dökülmesi için güçlü bir etkendir. Örneğin; oğlunun hapse girdiğini öğrenen bir baba 2 gün içinde kirpiklerinde dahi dökülme olması nedeni ile kliniğimize başvurmuştur.
“Düzensiz beslenme ve aşırı kilo kaybının da saç dökülmesini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Diyet yaptığınız dönemde mutlaka vücudunuz için gerekli vitamin ve mineralleri aldığınızdan emin olun."
Saç ekiminde kullanılan tedavi yöntemleri
Saç ekiminde kullanılan tedavi yöntemlerine ilişkin bilgiler paylaşan Dr. Gökay Bilgin, ‘’Kadınlarda saç kaybının doğru zamanda teşhis edilmesi ve ileri aşamalara geçmeden tedavinin başlatılması önemlidir. Tedavinin planlanma aşamasında kadınlarda saç dökülmesine neden olan faktörlerin tümü göz önünde bulundurulur. Saç dökülmesinin nedeni tespit edilmesinin ardından özel olarak saç ekim planlamasına geçilmektedir’’ ifadelerini kullandı. Dr. Bilgin açıklamasının devamında şu bilgilere yer verdi:
“Fue saç ekimi; yalnızca saç dökülmesi sorunu yaşayan erkek hastalar için değil, kaş veya saç dökülmesi yaşayan kadınlar için de etkili bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem, saç dökülmesi problemi ile karşı karşıya olan kadın ya da erkeklerin doğal görünümüne kavuşmasını sağlıyor. Ülkemizde son dönemde daha sık tercih edilen bu yöntemi saç ekim merkezi olarak biz de gerçekleştiriyoruz. Ekim bölgesine nakletmek üzere, kıl köklerinin daha fazla bulunduğu (özellikle enseden) mikromotor FUE tekniği ile alınan kökler direkt ekim bölgesine transfer edilir. Kadınlarda saç ekimi veya kaş ekimi yapılırken en çok tercih edilen yöntem FUE tekniğidir’
“Aynı gün taburcu olunabiliyor”
Dr. Bilgin, “Donör bölgeden alınacak kök (greft) sayısına göre alım işlemi, yaklaşık 2.5 ila 3,5 saat arasında sürebilmektedir. Bu yöntemle tek seferde ortalama 4 bin 500 ila 5 bin greft (kök) alımı yapılabilmektedir. Yeni ekilecek saçların doğal görünümü açılan kanalların açısı, yönü ve derinliği ile doğru orantılıdır. Kanal açma işlemi tamamlandıktan sonra, mikromotor FUE tekniği ile alınan kökler ekim yapılacak alana transfer edilir” şeklinde konuştu.
Saç ekim cerrahisinin günübirlik bir işlem olduğunu belirten Bilgin, “Cerrahi, lokal anestezi ile yapıldığı için yatış gerektirmez. İşlem bittikten sonra ilk kontroller yapılarak aynı gün taburculuk gerçekleşir. Bazen gerekli görülen durumlarda iki ardışık gün olmak üzere de işlem gerçekleştirilebilir” dedi.

Kaynak: PHA
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