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Dr. Toptan’dan 'Glokom' uyarısı - Videolu Haber

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi. Müslüm Toptan Halk arasında "Göz Tansiyonu" ya da "Karasu Hastalığı" olarak bilinen glokom tedavisinde erken teşhisin önemine dikkat çekti.

10 Mart 2022 Perşembe 12:35
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Dr. Toptan’dan 'Glokom' uyarısı - Videolu Haber

6-12 Mart Dünya Glokom Haftası nedeniyle Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı. Dr.Öğr. Üyesi. Müslüm Toptan açıklama yaparak uyarılarda bulundu.
Dr. Öğr. Üyesi. Müslüm Toptan açıklamasında, “Halk arasında "Göz Tansiyonu" ya da "Karasu Hastalığı" olarak bilinen glokom göz içinde salgılanan ve gözün beslenmesi için gerekli olan sıvısının gözden boşalamamasına bağlı olarak yükselen göz içi basıncının göz siniri hücrelerine zarar vermesidir” dedi.
Glokom’da erken teşhis önemli
Glokom tedavisinde erken teşhisin önemine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi. Müslüm Toptan şunları söyledi:
"Glokomda kişinin görme alanı yavaş yavaş daralır. Kendini hastalığın en son aşamalarında fark ettiren glokom, geç tanı konulduğunda görme sinirinde onarılması mümkün olmayan ciddi tahribatlar oluşturabilmektedir.
Göz içi basıncı normalden yüksek olan kişilerde glokom gelişme riski daha yüksektir. Ancak bazen göz içi basıncı düşük olan kişilerde de glokom olabileceği unutulmamalıdır.
40 yaşın üzerindeki kişilerde glokom riski artmaktadır. Ailesinde glokom olan kişilerde gelişme riski daha yüksektir. Ayrıca şeker hastalığı, hipotiroidizm (guatr), yüksek miyopi veya hipermetropi, uzun süre steroid kullanımı, ciddi göz yaralanmaları, üveit geçiren hastalarda glokom gelişme riski daha fazladır. Bu özelliklere sahip kişilerin, görme sinirindeki hasarın erken teşhisi için düzenli göz muayenesi olmaları önemlidir."
Glokom belirti vermez, sinsi ilerler
Glokom çoğunlukla belirti vermediğini, sinsi ilerlediğini belirten Dr. Öğr. Üyesi. Müslüm Toptan,
"Ancak göz içi basıncının yüksek olduğu durumlarda baş ağrısı, bulanık görme, geceleri ışıkların etrafında ışıklı halkalar görülmesi, televizyon izlerken göz etrafında ağrı olabilir” diye konuştu.
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet  Güzelçiçek, “Hastanemizde glokom takibi için gerekli olan cihazlar bulunmakta ve yapılmaktadır. Göz içi basıncı yüksek olan, ileri glokomlu hastalar için glokom cerrahileri yıllardır uygulanmaktadır" dedi.
Başhekim Yardımcı Doç. Dr. Mahmut Alp Karahan sunumdan sonra Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Müslüm Tapan'a teşekkür belgesi taktim etti.

 

Kaynak: PHA
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