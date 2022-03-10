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Dr. Doğanay SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde göreve başladı

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Ferdi Doğanay, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapmaya başladı.

10 Mart 2022 Perşembe 15:49
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Dr. Doğanay SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde göreve başladı

İslahiye’de 1980 yılında doğan Dr. Doğanay, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2004 yılında mezun oldu, 2013 yılında Gaziantep Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı.
Dr. Doğanay, 2004-2008 yılları arasında Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nde, 2013-2014 yılları arasında Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini yerine getirdi. 
2014-2022 yılları arasında Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi’nde görev yapan Dr. Doğanay, Mart 2022’de SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olarak görev aldı. 
Evli ve iki çocuk babası olan Dr. Doğanay, kalp ve damar cerrahisi anestezisi ve rejyonel anestezi konuları ile ilgilenmektedir. 

Kaynak: PHA
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