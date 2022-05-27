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Dr. Aydoğdu: ’’Burun ameliyatında ağrıdan korkmayın’’

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, burun estetiği yaptırmayı düşünenlerin aklındaki, ’’Ağrı hissedecek miyim’, ’’Ameliyat sonrasındaki süreç ağrılı mı geçecek’’ sorularını yanıtlayarak, ’’Burun estetiği, konforlu bir ameliyat. Anesteziden uyanırken de, tamponunuz çıkarılırken de ağrı hissetmezsiniz’’ dedi.

27 Mayıs 2022 Cuma 08:50
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Dr. Aydoğdu: ’’Burun ameliyatında ağrıdan korkmayın’’

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, burun estetiği yaptırmayı düşünenlerin aklındaki, ’’Ağrı hissedecek miyim’, ’’Ameliyat sonrasındaki süreç ağrılı mı geçecek’’ sorularını yanıtlayarak, ’’Burun estetiği, konforlu bir ameliyat. Anesteziden uyanırken de, tamponunuz çıkarılırken de ağrı hissetmezsiniz’’ dedi.

Ameliyat, hemen herkes için endişe verici bir süreç olduğunu hatırlatan Dr. Aydoğdu, özellikle de burun ameliyatlarıyla ilgili geçmişten bugüne uzanan “ağrı” yüklü hikâyelerin endişeleri pekiştirdiğini kaydetti. Endişelerin ameliyattan vazgeçilmesine bile yol açabildiğini belirterek, sürecin korkulduğu gibi ağrılı olmadığını ifade etti.

Ameliyat sırasında ve uyanırken ağrı duyulmaz’’’

Burun estetiğinde ’’Süreç gerçekten ağrılı mı, en çok korkulan an olan ‘tamponların çıkarılması’ işlemi hastanın canını çok yakar mı’’ gibi merak edilen bu soruları cevaplayan Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, ameliyat sırasında ve uyanma anında ağrı hissetmenin mümkün olmadığını dile getirerek, burun estetiğinin konforlu bir ameliyat olduğunu kaydetti. Op. Dr. Aydoğdu, ’’Ameliyat sırasında hasta genel anestezi altında uyuduğu için hiçbir şey hissetmez. Ameliyatın ardından uyanırken ve sonrasında ağrı kesiciler uyguladığımız için rahatsızlık verecek bir ağrı yaşamaz. Bazı hastalarda yapısal olarak genel anestezi ilaçlarına bağlı hafif bir baş ağrısı olabilir, ancak bu da geçici bir durumdur’’ dedi.

’’Tamponlar artık can yakmıyor’’

Ameliyat sırasında buruna yerleştirilen tamponlarla ilgili de bilgi veren Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, ’’Burun ameliyatına dair en çok korkulan, hatta ameliyattan vazgeçilmesine bile sebep olan; tamponların çıkarılması konusudur. Evet, bu 10 yıl önce yaptığımız ameliyatlarda acı verici bir süreçti. Fakat uygulamada ilerlemeler yaşandı, teknikler değişti. Artık küçük ve portatif tamponlar kullanıyoruz. Bu küçük, ince ve yumuşak silikon şeritler burun mukozasına yapışmıyor, dolayısıyla çıkarılırken ağrıya yol açmıyor. Kısacası ağrısız ve acısız bir tampon çıkarma süreci gerçekleştiriyoruz’’ şeklinde konuştu.

’’Ağrı olmaması hekim için önemli’’

Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, burun ameliyatlarının her aşamasında hasta konforunun ön planda tutulduğunu da vurgulayarak, ’’Biz hekimler için operasyonlarda en önemli konulardan biri, hastanın konforunun en üst düzeyde olmasıdır. Hem ameliyat sırasında hem de sonraki süreçte hastamızın hiçbir ağrı duymamasını ve kendisini her açıdan rahat hissetmesini isteriz. Burun ameliyatlarından sonra da hastamızın ağrısının olmaması, rahatça nefes alabilmesi ve yeni görünümünden memnun olması bizim açımızdan önemlidir’’ diye konuştu.

Kaynak: iha
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