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Doktorlardan Karakaya'nın öldürülmesine tepki - Videolu Haber

Adıyaman'da, Türk Tabipler Birliği Adıyaman Şubesi ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından Konya'da görevi başında hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya için tepki gösterdiler.

07 Temmuz 2022 Perşembe 18:18
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Doktorlardan Karakaya'nın öldürülmesine tepki - Videolu Haber

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan ürk Tabipler Birliği Adıyaman Şubesi ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri iş bırakarak, Konya'da görevi başında hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya için tepki gösterdiler.
Toplanan sağlık çalışanları adına açıklama yapan Adıyaman Tabip Odası Başkanı Dr. İsmail Tosu,"6 Temmuz 2022 tarihinde Konya Şehir Hastanesi’nde, görev yaptığı esnada hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen Dr. Ekrem Karakaya’yı kaybetmenin derin üzüntüsü ve aynı zamanda öfkesi içindeyiz. Biz sağlık emek ve meslek örgütleri olarak; bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında siyasi iktidarı defalarca uyardık. Sağlıkta şiddetin münferit bir olgu olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu, gerekçeleriyle birlikte tekrar tekrar ifade ettik. Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifleri önerdik. Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi, bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere indirgendi. Sorumlular bu durumu arada bir kınamak dışında bir adım atmadı. Sorumluların bu yaklaşımı bugün yeniden bir cinayetle sonuçlandı. Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, can güvenliğimizi de ortadan kaldırmıştır. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık çalışanlarının omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizleri hedef haline getirmekte, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere, şiddet, ölüm, çaresizlik ve umutsuzluk olarak geri dönmektedir. Bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz: Sağlık çalışanlarına en ufak bir zarar gelmesine tahammülümüz yoktur. Şiddet daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur ve sorun çözmeye niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir. Güvenli çalışma alanı sağlamak siyasal iktidarın sorumluluğundadır. Sağlık Bakanı başta olmak üzere sorumluluğunu yerine getirmeyen yetkililer derhal istifa etmelidir."dedi.
Teşvik edenlerden mücadeleyi yükselterek hesap soracaklarını aktaran Tosu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bizler bu konuda, yaşam hakkımız ve güvenli çalışma koşulları için, gücümüzü; her yerde, her koşulda, hep birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir kere daha belirtiyoruz. Bu çerçevede bugün ve yarın ülke genelinde iş bırakıyoruz. Dr. Ekrem Karakaya’nın ailesine ve tüm sevenlerine taziyelerimizi iletiyoruz. Şiddet karşısındaki taleplerimize kulak tıkayanlardan, söylemleri ve politikalarıyla şiddeti teşvik edenlerden mücadelemizi yükselterek hesap soracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz"
Açıklamadan sonra doktorlar 7-8 Temmuz iş bırakma eylemi yaparak dağıldı

 

Kaynak: PHA
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