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Doktorlara şiddete sağlık çalışanlarından tepki - Videolu Haber

Adıyaman’da, sağlık çalışanları görevi başındayken Acil Servis Uzmanı Dr. Mehmet Barış Memiş ve Asistan Dr. Aziz Zeytin’a hasta yakınları tarafından darp edilmesine tepki gösterdiler.

04 Ocak 2022 Salı 15:59
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Doktorlara şiddete sağlık çalışanlarından tepki - Videolu Haber

Öğlen saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek yerleşkesi olan Kadın,Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları geçtiğimiz hafta ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde Dr.Mehmet Barış Memiş ve 3 Ocak tarihinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil servis görevlisi Asistan Dr.Aziz Zeytin’e hasta yakınları tarafından yapılan saldırıyı kınadı.

23 Aralık tarihinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde Dr.Mehmet Barış Memiş ve 3 Ocak tarihinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisinde Asistan Dr.Aziz Zeytin yapılan saldırılardan dolayı Adıyaman Kadın ve Çocuk Hastanesi önünde basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasına Adıyaman Tabipler Odası, Adıyaman Eczacı Odası, Adıyaman Aile Hekimleri Derneği, SES Adıyaman Şubesi, Sağlık-Der Adıyaman Şubesi, Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi, Hekimsen Adıyaman Şubesi doktorlar ve hemşireler katıldı.
“Korumak için daha kaç arkadaşımızın ölmesi veya saldırıya uğraması gerekiyor”
Toplanan sağlık çalışanları adına açıklamada bulunan Adıyaman Tabipler Odası Başkanı İsmail Tosun,” Arkadaşlarımız kendini bilmez insanların saldırısına maruz kalmıştır.Her iki arkadaşımız da saldırıda fizikken ve ruhen çok etkilenmişler ve göreve devam edememişlerdir.Ancak meslektaşlarımıza bu zulmü yaşatanlar ellerini kollarını sallayarak dolaşmaya devam etmektedirler. Öyle bir sağlık düzeninde yaşıyoruz ki resmi rakamlara göre günde 50 sağlık çalışanı sözlü yada fiziki olarak şiddete maruz kalıyor. Hastaneler artık şifa merkezi olarak değil şiddet merkezi olarak anılıyor.Evet şiddet her yerde ancak en fazla da sağlık merkezlerinde görülüyor.Meslektaşlarımıza el uzatanlar aynı zamanda halkın sağlık hakkını da hiçe sayarak pervasızca bu saldırılarını sürdürüyorlar.İşin acı tarafı da yaptıklarının yanlarına kalacağına emin olmalarıdır.Birçok davada saldırganlar ceza alsa bile maalesef sağlık şiddet yasası etkin uygulanmadığı için bazıları cezasız kalabiliyor. Gece gündüz halkın sağlığı için çalışan ve pandemi döneminde en çok şehit veren meslek grubu olan Hekimler ve sağlık çalışanları bu davranışı hak ediyor mu? Şiddete uğrayan Hekim ve sağlık çalışanlarının da sizler gibi bir aileleri olduğunu ve her gün tedirgin bir şekilde onların yollarını gözlediğini düşündünüz mü? Çocuklarınız birer sağlık çalışanı olsun diye çaba harcayan değerli veliler. Şiddete uğrayan sizin çocuğunuz olsa ne yapardınız? Sağlıkta şiddeti önleyemezsek yakında size sağlık hizmeti verecek kimsenin kalmayacağının farkında mısınız, değerli  yöneticilerimiz çalışanlarınızı korumak için daha kaç arkadaşımızın ölmesi veya saldırıya uğraması gerekiyor. Güvenlik önlemlerini çalışanları korumak için de kullanmanın zamanı gelmedi mi hekim,hemşire,ebe,teknisyen,idari memur,sağlık işçisi,bu ülkenin tüm sağlık emekçileri olarak bizler şiddete,şiddete özendiren tüm politikalara karşıyız.Sağlıkta şiddete asla izin vermeyeceğiz.Bizler bu saldırıların sadece genç hekimlerimize değil,tüm sağlık emekçilerine yapıldığının farkındayız.Bizler şiddetle yüz yüze kalan meslektaşlarımıza ve tüm sağlık emekçilerimize sahip çıkmaktan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

“530 dan fazla canımızı, sağlık çalışanımızı toprağa verdik”
Konuşmanın sonunda söz alan Adıyaman Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Başkanı İbrahim Halil Aydın,”Malesef sağlıkta Şiddet her geçen gün artmaktadır.  Etkin bir sağlıkta şiddet yaşası çıkarılmadığı sürece maalesef sağlıkçılara şiddet artmaya devam edecektir. Sağlıkta Şiddet bir sebep değil bir sonuçtur. Şiddete neden olan sebepler düzeltilmediği sürece şiddet artacaktır.  Covid 19 Pandemisinde 530’dan fazla canımızı, sağlık çalışanımızı toprağa verdik, birçok arkadaşımız enfekte olmakta, iş yükümüz 4-5 katına çıkmıştır. Covid-19 pandemisinin getirdiği iş yükü yetmezmiş gibi bir de Canımızı en çok acıtan da  hergün canlarımız, sağlıkçı arkadaşlarımız şiddet görmesidir.  Tabiki de Covid-19 Pandemisinde  Ölümler Alınamayan Tedbirlerden olduğu yaşanan bu şiddet durumu da yine Alınamayan önlemlerdendir. Burdan politika üreticilere sesleniyoruz: Başta Sağlıkta  uygulanan yanlış politikalardan vaz geçilmeli, Sağlıkçıları ve halkı gören; toplumun, sağlık çalışanların ve sağlık meslek örgütlerin dahil olduğu politikalar geliştirilmelidir” şeklinde konuştu.
Açıklamanın ardından sağlık çalışanları bir süre slogan atarak dağıldılar.

Kaynak: PHA
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