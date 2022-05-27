Doğuştan kalbi delik olan iki engelli sağlığına kavuştu

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji kliniğine başvuran zihinsel ve görme engelli iki hastanın kalbinde 30 mm'lik delik tespit edildi. Nefes darlığı ve bayılma şikâyetlerine farklı merkezlerde uzun süredir tanı koyulamayan iki hastanın kalbindeki delik, cerrahi işlem gerektirmeksizin gerçekleştirilen perkütan atrial septal defekt kapatılması yöntemi kasık damarından girilerek kalpteki deliğin özel geliştirilmiş cihaz ile göğüs açılmadan kapatılması işlemi kapatma işlemiyle kapatıldı.

Kentte ilk kez uygulanan bu yöntemle yapılan ameliyatın, Türkiye'de daha önce belli merkezlerde birkaç kez yapıldığı Adıyaman'da ise ilk kez yapıldığını belirten Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyolojii Uzmanı Doçent Doktor Arif Süner,"Hastalar nefes darlığı,göğüs ağrısı ve baş dönmesi şikayetiyle kardiyoloji kliniğimize başvurdu. Bu iki engelli hastamız bize başvurduğunda nefes darlığı, bayılma ve yorgunluk şikâyetlerinin olduğunu belirtti. Yapılan ekokardiyografisi ve tetkikleri sonucunda Atrial Septal Defekt (ASD) tanısı konuldu. Ayrıca muayene esnasında akciğer tansiyonunun yüksekliğini de tespit ettik. Endoskopik ekokardiyografi cihazıyla (TEE) yaptığımız muayene sonrasında 30 mm’ye yakın kapatılması çok zor bir kalp deliği tespit ettik. Perkutan ASD Kapatma Yöntemi'yle kalbindeki deliği kapanması planlandı. Hastalara yapılan gerekli bilgilendirmelerin ardından kapalı yöntem ile kasıktan girilerek Atrial Septal Defekt operasyonu gerçekleştirildi. Başarılı geçen işlemin sonunda hastalarımızın kalbindeki delik kapatılarak sağlığına kavuştular."dedi.

"Kalp yetmezliği gelişimini önlemek ve ömrünü uzatmak amaçlanmaktadır"

Kalp deliğini kapatarak yaşam kalitesini yükseltmek, ileride kalp yetmezliği gelişimini önlemek ve ömrünü uzatmak amacı olduğunu aktaran Doç.Dr.Arif Süner, " Perkütan ASD kapatma ise kolay uygulanabilirliği, düşük komplikasyon oranı, düşük maliyeti, kısa hastane kalış süresi, daha az girişimsel oluşu ve uzun dönemdeki başarılı sonuçları gibi nedenlerden dolayı cerrahiye üstünlük sağlamaktadır. Perkütan atrial septal defekt kapatılması yöntemi (kasık damarından girilerek kalpteki deliğin özel geliştirilmiş cihaz ile göğüs açılmadan kapatılması) Doğuştan kalp kulakçıkları arasındaki duvarın tam gelişmemesi sonucu oluşan ve kirli kanla temiz kanın karışmasına neden olan atrial septal defekt hastalığının tedavisinde uygulanmaktadır. Böylece, hastanın doğuştan olan kalp deliğini kapatarak yaşam kalitesini yükseltmek, ileride kalp yetmezliği gelişimini önlemek ve ömrünü uzatmak amaçlanmaktadır. Bu işlemin kapalı yöntemle yapılması hastanın açık kalp ameliyatı operasyonuna girmesini önlemekte ve açık ameliyatın risklerinden hastayı korumaktadır. "ifadelerini kullandı.

"Bu tür ameliyatları gerçekleştirmeye devam edeceğiz"

Adıyaman'da bu tür ameliyatların yapılmasındaki gururunu yaşadıklarını belirten Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Fatih Doğan, "Adıyaman'da bu tür ameliyatın yapılmasının gururunu yaşıyoruz. Hastanemiz bu tür ameliyatları yapma imkanına ve teknik donanıma sahip. Bundan sonra da bu tür ameliyatları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu ameliyatı gerçekleştiren Kardiyoloji Hekimlerimize ve ekibine çok teşekkür ediyorum." Şeklinde konuştu.