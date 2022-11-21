Doç. Dr. Kurtuluş: Kaliteli bir yaşam için akciğer sağlığı önemlidir

Dünya KOAH Gününde Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerif Kurtuluş, KOAH hastalığı hakkında bilgi verip, akciğer sağlığı ve iyi nefes için uzak durulması gereken zararlıları anlattı. Doç. Dr. Şerif Kurtuluş, Dünya KOAH Günü temasının “Sağlıklı Nefes, Sağlıklı Yaşam” olarak belirlendiğine dikkat çekerek yaşam boyu akciğer sağlığının öneminin vurgulanmasının amaçlandığını dile getirdi.

Doç. Dr. Kurtuluş açıklamasında şunları ifade etti:

“KOAH, kalıcı solunumsal yakınmalarla birlikte nefes alıp vermede zorluk ile karakterize, yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığıdır. KOAH’ın yüzde 80-85 nedeni sigaradır. Sigaradan Kurtulun! Sigara (tütün ve tütün ürünleri) kullanımı, hava kirliliği, şehirleşme, biyolojik yakıtlar (odun ateşi, tezek, tandır, saç ekmeği gibi), yetersiz beslenme, enfeksiyonlar gibi KOAH’a neden olan faktörler bulunmaktadır. KOAH erken yaşta başlayabilir ve genç bireyleri etkileyebilir. Dünya genelinde yaygın görülür ve dünyada üçüncü sırada ölüm nedenidir.

KOAH’ta en sık görülen belirtiler öksürük, balgam, nefes darlığı ve bazen yorgunluk hissidir. Maruziyet ve yaşam şekli aynı kalması durumunda hastalık ilerler ve kişinin yaşam konforunu olumsuz yönde etkiler. KOAH yakınmaları olan bir kişiye solunum fonksiyon testi (SFT) olarak bilinen nefes ölçüm testi yapılarak tanı konulabilir. Hava akımındaki kısıtlanma ve tıkanıklık derecesi belirlenmiş olur.

KOAH hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak, farkındalık düzeyinin artması hastalık tedavisinin en önemli adımıdır. Sağlıklı beslenme, günlük egzersiz yapılması, hava kirliliğinin önlenmesi, zararlı toz ve gazlardan uzak kalınması, tütün ve tütün ürünlerinden uzak kalınması, doktor tarafından önerilmiş ise nefes açıcı ilaçların düzenli kullanılması, varsa evde oksijen tedavisi veya solunum cihazları kullanımı önem arz eder. Gerekli durumlarda bronkoskopi yapılarak hacim azaltıcı, tel (coil) ya da ek girişimsel tedaviler ile hastalık tedavi edilmese de geçici rahatlamalar sağlanabilmektedir."