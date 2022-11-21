Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
4.556,62
ALTIN
1.042,79
DOLAR
18,62
STERLİN
22,01
EURO
19,10

Doç. Dr. Kurtuluş: Kaliteli bir yaşam için akciğer sağlığı önemlidir

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerif Kurtuluş, Dünya KOAH Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada akciğer sağlığı için uzak durulması gereken zararlılardan bahsetti.

21 Kasım 2022 Pazartesi 14:36
5 Okunma
Doç. Dr. Kurtuluş: Kaliteli bir yaşam için akciğer sağlığı önemlidir

Dünya KOAH Gününde Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerif Kurtuluş, KOAH hastalığı hakkında bilgi verip, akciğer sağlığı ve iyi nefes için uzak durulması gereken zararlıları anlattı. Doç. Dr. Şerif Kurtuluş, Dünya KOAH Günü temasının “Sağlıklı Nefes, Sağlıklı Yaşam” olarak belirlendiğine dikkat çekerek yaşam boyu akciğer sağlığının öneminin vurgulanmasının amaçlandığını dile getirdi.
Doç. Dr. Kurtuluş açıklamasında şunları ifade etti:
“KOAH, kalıcı solunumsal yakınmalarla birlikte nefes alıp vermede zorluk ile karakterize, yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığıdır. KOAH’ın yüzde 80-85 nedeni sigaradır. Sigaradan Kurtulun! Sigara (tütün ve tütün ürünleri) kullanımı, hava kirliliği, şehirleşme, biyolojik yakıtlar (odun ateşi, tezek, tandır, saç ekmeği gibi), yetersiz beslenme, enfeksiyonlar gibi KOAH’a neden olan faktörler bulunmaktadır. KOAH erken yaşta başlayabilir ve genç bireyleri etkileyebilir. Dünya genelinde yaygın görülür ve dünyada üçüncü sırada ölüm nedenidir.  
KOAH’ta en sık görülen belirtiler öksürük, balgam, nefes darlığı ve bazen yorgunluk hissidir. Maruziyet ve yaşam şekli aynı kalması durumunda hastalık ilerler ve kişinin yaşam konforunu olumsuz yönde etkiler. KOAH yakınmaları olan bir kişiye solunum fonksiyon testi (SFT) olarak bilinen nefes ölçüm testi yapılarak tanı konulabilir. Hava akımındaki kısıtlanma ve tıkanıklık derecesi belirlenmiş olur.
KOAH hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak, farkındalık düzeyinin artması hastalık tedavisinin en önemli adımıdır. Sağlıklı beslenme, günlük egzersiz yapılması, hava kirliliğinin önlenmesi, zararlı toz ve gazlardan uzak kalınması, tütün ve tütün ürünlerinden uzak kalınması, doktor tarafından önerilmiş ise nefes açıcı ilaçların düzenli kullanılması, varsa evde oksijen tedavisi veya solunum cihazları kullanımı önem arz eder. Gerekli durumlarda bronkoskopi yapılarak hacim azaltıcı, tel (coil) ya da ek girişimsel tedaviler ile hastalık tedavi edilmese de geçici rahatlamalar sağlanabilmektedir."

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı - Videolu Haber
Hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı - Videolu Haber
Sarıkabadayı: 37 haftadan önce doğan bebekler prematüre kabul edilir
Sarıkabadayı: 37 haftadan önce doğan bebekler prematüre kabul edilir
Elbeyli: Akciğer kanseri ülkemizde ve dünyada en sık görülen kanser türlerinden biridir
Elbeyli: Akciğer kanseri ülkemizde ve dünyada en sık görülen kanser türlerinden biridir
Obezite sağlıklı yaşam için risk
Obezite sağlıklı yaşam için risk
Sağlıkçılar meme kanserine dikkat çekti
Sağlıkçılar meme kanserine dikkat çekti
Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde meme kanserine dikkat çekildi
Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde meme kanserine dikkat çekildi
SANKO Üniversitesi’nde 'Adolesan İdiopatik Skolyoz Kursu'
SANKO Üniversitesi’nde 'Adolesan İdiopatik Skolyoz Kursu'
Asoğlu'ndan, Dünya Ruh Sağlığı Günü mesajı
Asoğlu'ndan, Dünya Ruh Sağlığı Günü mesajı
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Emzirme Haftası etkinliği düzenlendi
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Emzirme Haftası etkinliği düzenlendi
'Sağlıklı Gölbaşı Kansersiz Hayat' projesi farkındalığı
'Sağlıklı Gölbaşı Kansersiz Hayat' projesi farkındalığı
Hastanın kalp çıkışına sıkışan yabancı cisim kasıktan alındı
Hastanın kalp çıkışına sıkışan yabancı cisim kasıktan alındı
Jandarmadan kan bağışına destek
Jandarmadan kan bağışına destek
Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Dönmezler SANKO’da
Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Dönmezler SANKO’da
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden bölgede ilk
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden bölgede ilk
Nemrut Dağı'nda turistlere ilkyardım eğitim
Nemrut Dağı'nda turistlere ilkyardım eğitim
Doç. Dr. Coşkun: Stres zekâ gelişimini olumsuz etkiliyor
Doç. Dr. Coşkun: Stres zekâ gelişimini olumsuz etkiliyor
Adıyaman'da HAP yönetici eğitimi düzenlendi
Adıyaman'da HAP yönetici eğitimi düzenlendi
Boyun bölgesindeki şişlikler ihmal edilmemeli
Boyun bölgesindeki şişlikler ihmal edilmemeli
Tüberküloz laboratuvarı bölgeye hizmet verecek
Tüberküloz laboratuvarı bölgeye hizmet verecek
Süper film ambalaj 'TSE Covıd-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni yeniledi
Süper film ambalaj 'TSE Covıd-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni yeniledi
Mevsim geçişinde solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat
Mevsim geçişinde solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat
Çocuklarda inmemiş testis tedavisi
Çocuklarda inmemiş testis tedavisi
Genç Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanlığına Selma Gündüz getirildi
Genç Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanlığına Selma Gündüz getirildi
Çocuk hastalıkları Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde ele alındı
Çocuk hastalıkları Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde ele alındı
Demirgüç: Fizyoterapistlik, saygınlığını koruyan ve her dönem tercih edilen bir meslektir
Demirgüç: Fizyoterapistlik, saygınlığını koruyan ve her dönem tercih edilen bir meslektir
Çocuklarda ekran süresi uzadıkça göz problemleri artıyor
Çocuklarda ekran süresi uzadıkça göz problemleri artıyor
Kabızlık problemi yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı
Kabızlık problemi yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı
Özyol, aileleri uyardı
Özyol, aileleri uyardı
Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan okullar açılmadan uyardı
Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan okullar açılmadan uyardı
Düşüklerin en büyük sebebi gebelikte yaşanan enfeksiyonlar
Düşüklerin en büyük sebebi gebelikte yaşanan enfeksiyonlar

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim