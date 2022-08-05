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Doç. Dr. Demirel'den 'konserve' uyarısı

Zonguldak'ta Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, bozuk konserve kaynaklı botulizm hastalığının ölüme neden olabileceğini söyledi.

05 Ağustos 2022 Cuma 14:35
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Doç. Dr. Demirel'den 'konserve' uyarısı

Konserve yapımında kapağın, yeterli ısı ve basınçla kapatılması gerektiğine dikkat çeken Demirel, konserve nedenli rahatsızlığı olanların tedavisinde antitoksinin erken verilmesinin hayatta kalmayı sağladığını söyledi.
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, botulizme neden olan 'clostridium botulinum' bakterisinin genellikle bozuk konserve gıdalardan kaynaklandığını belirtti.
Gıda alımından 18-36 saat sonra hastalık belirtilerinin başladığını söyleyen Demirel, "İlk başta halsizlik yorgunluk hali oluyor ancak bizi alarm haline getiren, dikkat etmemiz gereken; çift, bulanık görmesinin olması, konuşma bozukluğu ve yutma güçlüğünün oluşması. Eğer öyküsünde konserve var ise botulizm düşünülmeli. Tedavisinin en erken dönemde yapılması gerekiyor. Burada en önemli şey antitoksin ne kadar erken verilirse tedavi ve hayatta kalmasının daha etkin olduğu düşünülüyor" dedi.
Kapağı şişmiş konserveye dikkat 
Doç. Dr. Demirel, dikkat edilmesi gereken noktalara da değinerek, "Özellikle kapağı şişmiş, kokusu bozulmuş konservelerin yenmemesi gerekmekte. Ticari ürünlerde bile konserve tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Yeterli ısı ve basınçta düzgün şekilde kapağının kapatılması gerekiyor. Kullanılmadan önce de en az 10 dakika kaynatılması gerekiyor. Kapağı şişmiş ve kokmuş besinler tüketilmemeli. Mikrodalgada ısıtmak hiçbir şekilde toksini öldürmüyor. Bu önemli çünkü bu yanılgıya düşülüyor. En önemlisi de kontrol etmek, kokusu ve rengi bozulmuş konserveyi tüketmemek" diye konuştu.
Yaklaşık 1 ay önce çift görme, bulanık görme ve yutkunma zorluğuyla hastaneye başvuran kadın hasta olduğunu anlatan Doç. Dr. Demirel, konserve tüketim öyküsü olduğunu söyledi. Demirel, solunum güçlüğü çekmeye başlayan hastanın yoğun bakımda tedaviye alındıktan sonra erken tanıyla uygulanan antitoksinle iyileştiğini, serviste takip edildiğini ve yakında taburcu edileceğini kaydetti.

 

Kaynak: PHA
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