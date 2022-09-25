Galeriler Yazarlar
Adıyaman 18
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.281,61
ALTIN
973,15
DOLAR
18,42
STERLİN
20,00
EURO
17,85

Doç. Dr. Coşkun: Stres zekâ gelişimini olumsuz etkiliyor

Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, zekânın daha işlevsel hale gelmesini sağlayan en önemli özelliğin kaliteli ve nitelikli eğitim olduğunu belirterek stresin zekânın gelişimini olumsuz etkilediğini söyledi.

25 Eylül 2022 Pazar 01:23
2 Okunma
Doç. Dr. Coşkun: Stres zekâ gelişimini olumsuz etkiliyor

Zekânın çok boyutlu bir kavram olduğunu, kalıtımsal, çevresel, sosyo-kültürel yönü olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, “Zekâ, son 40-50 yıldır eğitim bilimleri alanında akıl yürütme becerisi, uyum sağlama becerisi, muhakeme yeteneği olarak, problemi anlama, değerlendirme ve probleme ilişkin olası çözümleri üretebilme olarak tanımlanıyor” diye konuştu.
“Hangi performans göstergesi ile test edildiği önemli”
Konuya ilişkin açıklamasında örnek veren Coşkun, “Bir sporcunun çok hızlı koşabilmesi de hem bilişsel hem fiziksel kapasitesini aynı anda doğru şekilde kullanmasını gerektirdiği için bir zekâ performansıdır. Ama eğer ben bir koşu yarışması yapmıyorsam matematik sınavına sokuyorsam sporcuyu ve o başarısız oluyorsa zeki değildir diyemem sadece o performans göstergesinde eksiktir diyebilirim” ifadelerini kullandı.
Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, zekânın daha işlevsel hale gelmesini sağlayan en temel özelliğin kaliteli ve nitelikli eğitim olduğunu belirtti. Zekâ ile eğitim arasındaki ilişkinin doğrusal olduğunu, zeki insanların eğitimde başarılı olabildiğine, eğitimli insanların ise zekâ kapasitelerini daha fazla geliştirebildiklerine dikkat çekti.
Coşkun zekânın gelişiminde diğer tüm bilişsel becerileri besleyen temel beceri olan dil kullanımının önemine de dikkat çekti. Erken yaşlardan itibaren okuma ve etkin dinleme becerisi kazandırılmasının dil becerisini dolayısıyla bilişsel performansı olumlu desteklediğini açıkladı.
“Stres, zekâ gelişimini olumsuz etkiliyor”
Ebeveynlerin ve eğitimcilerin zekâyı geliştirme sürecinde dikkat etmesi gereken etmenlerin başında stresin olduğunu vurgulayan Coşkun, belli bir düzeyde kaygının hedefin gerçekleştirilmesinde etkili olabildiğini ancak fazla stresin zekâ gelişimini olumsuz etkilediği bilgisini de verdi. Coşkun, “Stres seviyesi arttıkça kişi artık o bilişsel görevleri performansı göstermede sorun yaşamaya, dikkat dağınıklığı göstermeye başlar ve algılama hızı düşer” dedi.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman'da HAP yönetici eğitimi düzenlendi
Adıyaman'da HAP yönetici eğitimi düzenlendi
Boyun bölgesindeki şişlikler ihmal edilmemeli
Boyun bölgesindeki şişlikler ihmal edilmemeli
Tüberküloz laboratuvarı bölgeye hizmet verecek
Tüberküloz laboratuvarı bölgeye hizmet verecek
Süper film ambalaj 'TSE Covıd-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni yeniledi
Süper film ambalaj 'TSE Covıd-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni yeniledi
Mevsim geçişinde solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat
Mevsim geçişinde solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat
Çocuklarda inmemiş testis tedavisi
Çocuklarda inmemiş testis tedavisi
Genç Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanlığına Selma Gündüz getirildi
Genç Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanlığına Selma Gündüz getirildi
Çocuk hastalıkları Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde ele alındı
Çocuk hastalıkları Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde ele alındı
Demirgüç: Fizyoterapistlik, saygınlığını koruyan ve her dönem tercih edilen bir meslektir
Demirgüç: Fizyoterapistlik, saygınlığını koruyan ve her dönem tercih edilen bir meslektir
Çocuklarda ekran süresi uzadıkça göz problemleri artıyor
Çocuklarda ekran süresi uzadıkça göz problemleri artıyor
Kabızlık problemi yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı
Kabızlık problemi yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı
Özyol, aileleri uyardı
Özyol, aileleri uyardı
Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan okullar açılmadan uyardı
Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan okullar açılmadan uyardı
Düşüklerin en büyük sebebi gebelikte yaşanan enfeksiyonlar
Düşüklerin en büyük sebebi gebelikte yaşanan enfeksiyonlar
Uzmanı uyardı: Klimalara dikkat, serinlemeye çalışırken hasta olmayın
Uzmanı uyardı: Klimalara dikkat, serinlemeye çalışırken hasta olmayın
Okula uyum süreci ve ebeveyn tutumu
Okula uyum süreci ve ebeveyn tutumu
SANKO Üniversitesi’nde Anatomi Doktora programı açıldı
SANKO Üniversitesi’nde Anatomi Doktora programı açıldı
Çocukların çizdiği resimler ruh sağlıklarını yansıtıyor
Çocukların çizdiği resimler ruh sağlıklarını yansıtıyor
Uzmanı uyardı: Belirti vermeden ilerleyen beyin tümörlerine dikkat
Uzmanı uyardı: Belirti vermeden ilerleyen beyin tümörlerine dikkat
Adıyaman Belediyesi'nden çölyak hastalarına ücretsiz ekmek
Adıyaman Belediyesi'nden çölyak hastalarına ücretsiz ekmek
Açlık durumunuzun nedeni duygusal olabilir
Açlık durumunuzun nedeni duygusal olabilir
Ambulans sürücülerine ilk yardım eğitimi
Ambulans sürücülerine ilk yardım eğitimi
Çene Eklemi Hastalıkları Nasıl Tedavi Edilir
Çene Eklemi Hastalıkları Nasıl Tedavi Edilir
Başkan Aydın: Yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret istiyoruz - Videolu Haber
Başkan Aydın: Yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret istiyoruz - Videolu Haber
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden bölgede ilk
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden bölgede ilk
Uzmanı uyardı: Her boğaz ağrısı enfeksiyon kaynaklı olmayabilir
Uzmanı uyardı: Her boğaz ağrısı enfeksiyon kaynaklı olmayabilir
Op. Dr. Yıldırım: Eklem kireçlenmeleri 30’lu yaşlara kadar indi
Op. Dr. Yıldırım: Eklem kireçlenmeleri 30’lu yaşlara kadar indi
Bebeklerde isilik oluşmaması için dikkat edilmesi gerekenler
Bebeklerde isilik oluşmaması için dikkat edilmesi gerekenler
Çocuklarda Multisistem Inflamatuar Sendromuna dikkat
Çocuklarda Multisistem Inflamatuar Sendromuna dikkat
Ultraviyole ışınlarından korunmanın etkili yolları
Ultraviyole ışınlarından korunmanın etkili yolları

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim