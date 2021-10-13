Dental greft nedir?

Dental greft gelişmiş bir kemik aşılama yöntemidir. Dental greft uygulaması vücudumuzun kendi kendine kemik büyütme ihtimali olmasa dahi bu yeni teknikler ile kayıp çene kemiği dokusunun yeniden büyümesini sağlamak ve dişlerin bağlantısını güçlendirmek maksadıyla kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi yönteminde yeniden kemik oluşumu olması durumunda bu kemik oluşumuna implant konması da mümkündür. Kemik aşılaması son derece büyük avantajlar sağlamaktadır. Kemik aşılaması ve kemik tozu uygulaması kaybedilmiş kemiğin yerine geçmesine kemik kaybında oluşan boşlukların doldurulmasına ve yumuşak dokunun büyümesine olanak sağlamaktadır. Yani genel anlamda dental greft implant uygulamalarında sıkça tercih edilen bir yöntemdir.

Kemik greftinin ne gibi yararları bulunur?

Kemik grefti kaybedilen kemiğin yerine geçmesini sağlayan kemik kaybı nedeniyle meydana gelen ceplerin doldurulmasına olanak veren ve kemik ile ilgili yumuşak dokuların büyümesini destekleyen son derece kapsamlı bir şekilde kullanılan tedavi yöntemidir. Ülkemizde Titan medikal kurulduğu günden bu yana en kaliteli greft hizmetlerini ve materyallerini sunan lider bir kuruluştur. Firma İsrail ve İtalya merkezli lider kuruluşların implant ve teknoloji firmalarının Türkiye distribütörü olarak faaliyet yürütür. Kuruluş bünyesinde son derece profesyonel bir ekibin istihdam etmektedir. Firma ülkemizde başta implant olmak üzere birçok biyomedikal ihtiyaçları karşılamak noktasında profesyonel çözümler üretir. Bu yüzden dental greft uygulamalarında kullanılacak olan malzemelere de buradan ulaşmak mümkün olmaktadır.

Kaynak: https://www.titanmedikal.com/Greftler