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Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim programı

Gaziantep Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından SANKO Üniversitesi’nin katkılarıyla “VI. Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanı Kullanım Kursu Sertifika Eğitimi Programı” düzenlendi.

01 Nisan 2022 Cuma 12:35
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Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim programı

Program kapsamında kursiyerlere 15-30 Mart 2022 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma Merkezi’nde (GAÜNDAM) 35 saat uygulamalı, SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu’nda 40 saat teorik eğitimler verildi.
Gaziantep’teki üniversite ve hastanelerden toplam 19 kursiyerin eğitim gördüğü programda, kursiyerler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı sertifika sahibi olarak deney hayvanlarında deney yapabilme yetkisi elde ettiler.
Eğitimin sonunda düzenlenen sertifika töreninde konuşma yapan SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, programın düzenlenmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti.
Prof. Dr. Dağlı, “Gaziantep kadar bütün kurum ve kuruluşlarının bir arada çalışmaktan keyif alan ve ortaya güzel ve başarılı işler çıkaran çok az şehir olduğunu düşünüyorum. Bu program da bunun en güzel örneklerinden biri. Üniversitemizden katılım gösteren 10 akademisyenimizi de ayrıca kutluyorum” dedi.
Bu program sayesinde deney hayvanları konusunda çok daha bilinçli hareket edileceğine inandığını kaydeden Prof. Dr. Dağlı, bu programa katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. 
SANKO Üniversitesi’nin yeni kampüsüyle birlikte bu tür çalışmalara daha fazla ağırlık vermeyi planladıklarını anlatan Prof. Dr. Dağlı, herkese başarılar diledi. 
Gaziantep Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) Başkanı Prof. Dr. A. Tuncay Demiryürek ise SANKO Üniversitesi’ne verdiği desteklerden ve katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.
“Kursumuza A-Kategorisinde yani araştırmacı olarak 19 başvuru yapılmıştır. Bu dönemki eğitim kursu SANKO Üniversitesi’nden gelen talep üzerine organize edilmiş ve sadece araştırmacı düzeyindeki başvurular kabul edilmiştir” diyen Prof. Dr. Demiryürek, şöyle devam etti:
“Etkinliğin düzenlenmesinde katkısı bulunan ve her aşamasında desteğini esirgemeyen, bu kursun Onursal Kurul Üyesi olan ve kursun açılışına katılarak onurlandıran SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı’ya SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın’a, kursun düzenlenmesinde büyük katkı sunan Düzenleme Kurulu Üyesi SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Burçin Altınbaş’a teşekkür ediyorum.” 
SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın ve Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lütfi Çakar ve akademisyenlerin katılım sağladığı tören sertifikaların takdimiyle son buldu. 

 

Kaynak: PHA
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