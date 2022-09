Demirgüç: Fizyoterapistlik, saygınlığını koruyan ve her dönem tercih edilen bir meslektir

8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü nedeniyle bir açıklama yapan Prof. Dr. Demirgüç, Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu tarafından 1996 yılında, 8 Eylül tarihinin Dünya Fizyoterapi Günü olarak kabul edildiğini belirtti.

Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu’na üye olan ülkemizde her yıl 8 Eylül’ün ‘Dünya Fizyoterapi Günü’ olarak coşku ile kutlandığını ifade eden Prof. Dr. Demirgüç, Fizyoterapistlerin eğitim seviyesinin, bilimsel yeterliliklerinin, mesleki yetki ve sorumluluklarının oldukça yüksek olduğunu kaydetti.

Fizyoterapistlerin, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki tedavi edici hizmetlerinin yanı sıra, koruyucu sağlık hizmetlerinde de görev alarak, toplum sağlığını geliştirme ve hastalıkları önleme konusunda anahtar bir sağlık profesyoneli haline geldiğini söyleyen Prof. Dr. Demirgüç, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yaşam süresi uzadıkça ve kronik hastalıklar artıkça fizyoterapistin sağlık alanında değeri de giderek artmaktadır. Bir fizyoterapistin, doğumdan ölüme kadar her yaşta hasta ve sağlıklı kişiye uzatabileceği yardım eli vardır.

Fizyoterapistler, kamu hastaneleri, özel hastaneler, dal merkezleri, özel eğitim merkezleri rehabilitasyon merkezleri, spor kulüpleri, sağlıklı hayat merkezleri, evde bakım hizmetleri, sağlık kampları ve kulüpler, spor kulüpleri, spor merkezleri ve huzurevleri gibi tedavi edici, sağlığı koruyucu ve geliştirici her alanda görev yapmaktadırlar.

SANKO Üniversitesi çatısı altında akademik ve hastane kadrosunda görev yapan fizyoterapistler olarak; geçmişte olduğu gibi gelecekte de bize ulaşan herkesin hayatına hareket, yıllarına yaşam katmaya söz veriyoruz.”

Prof. Dr. Demirgüç, “8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günümüz kutlu olsun. Meslektaşlarımız, tüm sağlık ekibi ve değerli öğrencilerimizle birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşmak dileğiyle” diyerek sözlerini tamamladı.