Covid-19 engeline takılan kornea nakilleri tekrardan başladı

(Covid-19) Koronavirüs nedeniyle ara verilen ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğinde Op. Dr. Hasan Kızıltoprak ve Op. Dr. Abdurrahman Bilen ve ekibinin yoğun çabaları sonucu doğu ve güneydoğuda birçok merkezde yapılamayan cerrahi tekrar başlamıştır.

Göz nakli olarak bilinen ameliyat sadece saydam kornea tabakasının naklı olduğunu ve göz tümüyle nakledilmediğini kornea nakli, şeffaflığını yitirmiş ya da şekli bozulmuş kornea dokusunun çıkarılarak yerine alınan sağlıklı kornea dokusunun yerleştirilmesi ameliyatı olduğunu belirten Kornea birimi sorumlu hekimi Op. Dr. Hasan Kızıltoprak,"Kornea hasar gördüğünde ödem(şişme) veya skar(leke) oluşumu meydana gelir. Kornea düzenliliği ve saydamlığı bozulur. Korneada skar, ödem veya başka bir nedenle oluşan düzensizlik ışığın yansımasına, dağılmasına, bulanık görmeye ve görme kaybına neden olur. Kornea nakli enfeksiyona bağlı korneada yara dokusu ve yeni damarlanma oluşması, kalıtsal geçiş gösteren bazı kornea distrofileri, travmaya bağlı korneanın saydamlığının ve şeklinin bozulması, ileri derecede keratokonus varlığı gibi durumlarda gerekli görülmektedir. Kornea naklinden fayda görebilmek için gözün kornea dışındaki yapılarının normal olması gerekir. Retina tabakasında bir hasar varsa kişi yapılan nakilden fayda görmez. Yapacağımız ayrıntılı muayene ve göz ultrasonografisi ile kişinin ameliyattan fayda görüp görmeyeceğine karar verilir. Kornea nakillerinin artık rutin bir cerrahi olarak devam edecektir" dedi.

(Covid-19) Koronavirüs nedeniyle ara verilmek zorunda kalınan ve pandeminin bitmeye yaklaşmasıyla Kornea Nakil Merkezi'nin tekrardan faaliyetine başladığını aktaran Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr.Fatih Doğan "Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kornea Nakil Merkezi deneyimli bir ekip ile çalışmalarına devam etmektedir. Pandemi nedeniyle yapılamayan kornea nakilleri rutin olarak hastanemizde tekrar yapılmaktadır. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.