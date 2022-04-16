Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Göçmen, SANKO’da

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde göreve başlayan Uzm. Dr. Ozan Göçmen, 5 Ağustos 1989 tarihinde Hatay’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Hatay’da tamamlayan Dr. Göçmen, 2007 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi’nde lisans eğitimine başladı, 2016-2020 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda Uzmanlık Eğitimini tamamladı.

Şırnak Devlet Hastanesi’nde 2020-2021 yıllarında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Göçmen, 2021 yılında Şırnak Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevini üstlendi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Ünal Sarıkabadayı ile görev yapmaya başlayan Dr. Göçmen, evli ve bir çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Sporla ilgilenen Dr. Göçmen, uzun yıllar karate yapmasının yanında, iyi bir yüzücü ve basketbol tutkunudur.