Çocuk nöroloji uzmanı göreve başladı

2007 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren Uzm. Dr. Rojan İpek, 2013 yılında Dicle Üniversitesinde Pediatri Uzmanlık eğitimini tamamladı. 2021 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Nöroloji bölümünü bitirerek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atandı.

Hasta kabulüne başlayan Uzm. Dr. Rojan İpek, Çocuk Nöroloji polikliniğinde başta epilepsi ve ateşli nöbet olmak üzere kas hastalıkları, zeka geriliği, baş ağrısı, serebral felç, nöro metbolik hastalıklar, beyin malformasyonları gibi pek çok hastalığın tanı ve tedavisinde hizmet verecek.