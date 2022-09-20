Çocuk hastalıkları Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde ele alındı

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi bilimsel çalışma ve programlarıyla adından söz ettiriyor. Çocuk hastalıklarına dikkat çekmek ve belirli hastalıklarla ilgili çözümler sunmak için Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çalık moderatörlüğünde Nevali Otelde yapılan toplantıya Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastro Enteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gonca Handan Üstündağ ve Acil-Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Etem Pişkin katıldı.

Toplantıda, nörolojik hastalarda beslenme, malnütrisyonda güncellemeler ve çocuk yoğun bakımında enteral beslenme konularındaki son gelişmeler anlatıldı ve bu konunun önemi üzerinde duruldu; ayrıca çocukluk çağında beslenme sorunlarının oldukça sık görüldüğü ve bölgemizde de önemli bir problem teşkil etmekte olduğu ifade edilirken toplantıda şu tespitler ön plana çıktı.

Nörolojik sorunlu çocuklarda; yutma fonksiyonlarının bozuk olması birincil sebeptir. Reflü hastalığı, ösefagus motilite bozuklukları, gastrit, mide ülseri, kabızlık, kusma karın ağrısının da ilave etkenlerden olduğu bildirildi.

Ayrıca normal çocuklarda beslenme tekniğinin iyi bilinmemesi ve yaşına uygun besinlerin verilmemesi en önemli nedenler arasında gösterildi.

Sonuçta, bu çocuklarda mevcut sorunlar nedeni ile yetersiz beslenme oluşacak ve bu da malnütrisyon adı verilen ciddi bir tabloya neden olacaktır, bu durumun önlenmesi için; toplumun ve sağlık çalışanlarının bilgi düzeyinin artırılması önem arz ettiği belirtildi.

50 kişinin katıldığı toplantının ardından katılımcılara Şanlıurfa’nın tarihi yerleri gezdirilirken program Göbeklitepe gezisiyle sona erdi.