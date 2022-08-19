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Çene Eklemi Hastalıkları Nasıl Tedavi Edilir

Rahatsızlığın derecesine göre tedavi şeklinin planlandığı bu hastalığın tedavisinde hastaya normal ve ağrısız bir şekilde çene fonksiyonlarını yeniden kazandırılma imkanı pendik diş doktoru tarafından sunulmaktadır.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
19 Ağustos 2022 Cuma 11:21
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Çene Eklemi Hastalıkları Nasıl Tedavi Edilir

Görülme sıklığı gün geçtikçe artan çene eklemi hastalıkları hastaların yaşam kalitesini ciddi ölçüde etkileyen bir sorun olarak dikkat çekmektedir. Yemek yemek yanı sıra konuşmak ve esnemek gibi günlük aktiviteleri zorlaştıran ve ciddi ağrılara neden olan çene eklemi rahatsızlığının en önemli sebepleri arasında diş sıkma ve gıcırdatma ve stres yer almaktadır. Rahatsızlığın derecesine göre tedavi şeklinin planlandığı bu hastalığın tedavisinde hastaya normal ve ağrısız bir şekilde çene fonksiyonlarını yeniden kazandırılma imkanı pendik diş doktoru tarafından sunulmaktadır.

Çene Eklemi Hastalıkları Belirtileri

Zamanla hafif başlayan çene eklemi rahatsızlıkları gün geçtikçe artarak şiddetli çene eklemi ağrıları başta olmak üzere baş ile boyun, omuz ağrılarına neden olmaktadır. Bununla birlikte eklemden ses gelmesi gibi belirtiler ve çene çıkması, çenenin kayarak açılması ya da limitli açılması gibi daha ileri problemlere dönüşme ihtimaline de sahip olmaktadır.

Çene Eklemi Hastalıkları Neden Olur?

Diş Sıkma ya da gıcırdatma

Stres

Sürekli aynı tarafta çiğneme

Oluşan diş eksiklikleri

Kazalar

Çok uzun süren dental işlemler

Nörolojik ya da psikolojik sorunlar

Teşhis Nasıl Konulur?

Çene eklemi hastalıklarının pendik diş doktoru tarafından teşhis edilmesi için gereklidir muayene yapılmaktadır. Dişler ve kapanış sistemi ile çiğneme kaslarının ve çene ekleminin detaylı muayenesi yapılmaktadır. Gerekli durumlarda radyolojik görüntüleme gibi eklem içi görüntüleme yöntemlerine de başvurularak tanı konulmakta ve kısa sürede tedavi başlamaktadır.

Çene Eklemi Hastalıkları Nasıl Tedavi Edilir?

Rahatsızlığın derecesine göre tedavi yöntemi ve süreci değişkenlik göstermektedir. Çoğu zaman geçici bir durum olması ile birlikte bazı durumlarda tedavi gerektiren boyutta olmaktadır. Çok fazla çiğneme gerektirmeyen yiyecekler tüketimi oldukça önemli olmakla birlikte çene eklemi ve çiğneme kasları üstündeki baskıyı azaltmak bazen faydalı olabilmektedir. Ağzı fazla açarak yemeye neden olan çok büyük parçalar ve sert gıdalardan kaçınmak oldukça etkilidir.

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Kas ağrısının azaltılması ve çene kaslarının kasılmasını önlenmesi amacı ile pendik diş doktoru ağrı kesici ve diğer alternatif ilaçlar ile tedavi sürecini kısa sürede tamamlar. Bu nedenle kısa sürede tedavi edilmesi süreci kısaltan ve daha kolay hale getirme de etkilidir .

Son Güncelleme: 19.08.2022 11:24
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