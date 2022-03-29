Galeriler Yazarlar
Adıyaman 14
parçalı az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.190,85
ALTIN
912,71
DOLAR
14,83
STERLİN
19,44
EURO
16,41

Çay, demir emilimini kahveden fazla azaltıyor

Türkiye’de her 5 yetişkinden 1’inde demir eksikliği görüldüğünü söyleyen İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Ekinci, “Çay, kahve ve kakao içerdikleri tannik asit (tanen maddesi) dolayısıyla demir emilimini azaltmaktadır. Bu nedenle demir yönünden zengin bir yemekten 2 saat önce veya sonra çay veya kahve tüketilmesi daha sağlıklı olacaktır. Çay ile kahve kıyaslandığında, çay daha çok demir emilimini azaltabilmektedir” dedi.

29 Mart 2022 Salı 12:05
2 Okunma
Çay, demir emilimini kahveden fazla azaltıyor

Demir eksikliği ve buna bağlı gelişen aneminin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Ekinci, demir eksikliği anemisinin temel olarak vücutta bulunması gerekenden daha az miktarda demirin oluşuyla karakterize, direkt veya dolaylı olarak birçok sistemi etkileyen bir tablo olduğunu söyledi.
Demir eksikliğinin sebeplerinin çok değişken olabileceğinin altını çizen Doç. Dr. Ömer Ekinci, temel nedenlerin diyetle azalmış demir alımı, demir emiliminde azalma ve kan kaybı olduğunu açıkladı.
Kan kaybı nedenleri olarak birden çok faktörün etkili olduğunu anlatan Doç. Dr. Ömer Ekinci, “Gastrointestinal kanaldan (yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsak) kayıp, genitoüriner kanaldan (kadınlarda mens kanamaları, böbrek, üreter ve mesanenin inflamatuar hastalıkları, taş ve tümörlerine bağlı kronik kan kaybı) kayıp, kanama bozuklukları gibi bir takım hematolojik hastalıkların zemininde gelişen kanamalara bağlı kan kaybı en sık görülen nedenlerdir” diye konuştu.
"Yenidoğanlarda inek sütü kullanımı etkili"
Diyete bağlı demir eksikliğinde özellikle yenidoğanlarda inek sütü kullanımının yetersiz demir içeriği nedeniyle anemi oluşturabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Ömer Ekinci, “Daha büyük çocukluk döneminde de büyüme ve gelişme hızına rağmen diyetle demir alımı az olabilmektedir. Demir emiliminde bozulma; mide ve ince bağırsak (başta çölyak hastalığı olmak üzere) ile ilgili birçok hastalıkta bu tablo oluşabilmektedir” dedi.
Doç. Dr. Ömer Ekinci, genel olarak gelişmiş ülkelerde diyetle alım yeterli olduğundan demir eksikliğinin sebebi genellikle kan kaybı iken, gelişmekte olan ülkelerde ise beslenme (diyetle) yetersiz demir alımının en sık sebebi oluşturduğunu ifade etti.
"Kadınlarda daha sık görülüyor"
Ülkemizde yapılan çeşitli çalışmalarda demir eksikliği anemisi sıklığının farklı yaş grupları, bölgeler ve topluluklarda farklı oranlarda bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. Ömer Ekinci, “Ülkemizde çocukluk yaş grubunda yapılan çeşitli araştırmalarda bu sıklık yüzde 15,2 ile yüzde 62,5 arasında bildirilmiştir. Erişkinlere bakıldığında ise demir eksikliği anemisi yüzde 20 civarında olup, mensturasyon ve gebelik nedeniyle en sık kadınlarda görülmektedir” dedi.
Demir eksikliği anemisinin erken evrelerinde şikâyetler daha hafif görülürken, aneminin şiddeti arttıkça semptomların belirginleştiğini belirten Doç. Dr. Ömer Ekinci, şunları söyledi:
“Demir eksikliğinin en sık görülen semptomları solukluk, halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, çarpıntı, nefes darlığı, baş ağrısı, egzersiz intoleransı, depresyon, huzursuz ayak sendromu, tırnaklarda değişiklikler, saç dökülmesi, ağız kenarı ve dilde çatlaklar, yutma güçlüğü, pika olarak tanımlanan toprak yeme özlemi, buz yeme ve çocuklarda nörogelişimsel gecikme sayılabilir.”
"Birçok organın işlevini etkiliyor"
Demirin birçok organın işlevlerini etkileyen sistemik bir etkiye sahip olması nedeniyle hayatımız için önemli bir mineral olduğunun altını çizen Doç. Dr. Ömer Ekinci, “Gerek hücre içerisinde gerekse dolaşımda bulunan demir içeren bileşimler işlevlerini yeterince yapamadığında hücresel fonksiyonlarda, büyümede, motor gelişimde, davranış ve bilişsel fonksiyonlarda, fiziksel kapasite ve işgücünde, immün sistemde, gastrointestinal sistemde, termoregülasyonda, deri ve mukozalarda önemli değişiklikler olmaktadır” şeklinde konuştu.
"Bazı olgularda tanı koymak zor olabilir"
Demir eksikliği anemisinin sık karşılaşılan ve tanısının çoğunlukla kolayca koyulabilen bir bozukluk olduğunu işaret eden Doç. Dr. Ömer Ekinci, şu bilgileri paylaştı:
“Tam kan sayımı (hemogram), periferik kan yayması incelemesi, serum demir parametreleri (demir, total demir bağlama kapasitesi ve ferritin) ve biyokimyasal testler tanıda kullanılmaktadır. Demir parametreleri tanıda, ayırıcı tanıda ve eksikliğin derinliğini göstermede yol göstericidir. Bazı olgularda tanı koymak kolay olsa da, özellikle iltihap parametrelerinin de arttığı az sayıdaki hastalarda ayırıcı tanıda zorluk yaşanabilir ve tedaviden tanıya gidilmesi söz konusu olabilir.”
Alüminyum kaplarda pişirilen etlere dikkat
Demir emilimini etkileyen birçok faktörün söz konusu olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ömer Ekinci, bunları şöyle sıraladı:
“Alüminyum ve paslanmaz çelik demir emilimini azaltır. Bu kaplarda pişirilen et, yeşil yapraklı sebze gibi demir açısından zengin besinlerin emilim oranı azalmaktadır. Kalsiyum da önemli bir molekül olup, diyetteki kalsiyum oranı (süt ve ürünleri özellikle) artıkça demir emilimi azalmaktadır. Ayrıca çay, kahve ve kakao da içerdikleri tanen maddesi dolayısıyla demir emilimini azaltmaktadır. Demir yönünden zengin bir yemekten iki saat önce veya sonra çay ve kahve tüketilmesi daha sağlıklı olacaktır. Çay ile kahve kıyaslandığında, çay daha çok demir emilimini azaltabilmektedir.”
"Bir tümörün habercisi de olabilir"
Demir depoları doldurulmadığı sürece aneminin ilerlemesi ve buna bağlı organ hasarı/iskemisi riski söz konusu olacağına dikkat çeken Doç. Dr. Ömer Ekinci, “Genel olarak semptomların olup olmadığına bakılmaksızın demir eksikliği anemisi veya anemi olmadan demir eksikliğinin tedavi edilmesi önerilmektedir. Ancak demir eksikliği veya demir eksiliği anemisi tedavisi, basitçe demir replasmanı yapmaktan ibaret değildir. Örneğin, yeni başlangıçlı demir eksikliği tablosu, gastrointestinal sistemdeki bir tümörün habercisi olabilmektedir. Özellikle erkekler ve postmenopozal kadınlar olmak üzere bütün hastalarda demir eksikliğinin nedeni araştırılmalı ve ortaya çıkarılmalıdır” bilgisini paylaştı.
Demir eksikliği anemisi tedavisinde oral ya da parenteral (damar yoluyla) demir ürünleri kullanılabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Ömer Ekinci, bunlardan hangisinin tercih edileceğinin aneminin derinliğine, hastanın oral preparatları tolere edebilme yeteneğine ve farklı demir replasman ürünlerine ulaşılabilmesine bağlı olduğunu belirtti. Doç. Dr. Ömer Ekinci, “Oral demir preparatları etkin, kolay ulaşılabilir, ucuz ve güvenli olduğundan genellikle ilk tercih olarak kullanılmaktadır. Ancak oral demiri tolere edemeyenlerde parenteral tedavi seçenekleri etkin olarak kullanılmaktadır” dedi.
"Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde fazla"
Son olarak demir eksiliği anemisinin dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 12’sini etkilediğini sözlerine ekleyen Doç. Dr. Ömer Ekinci, “Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki üreme çağındaki kadınlar ve çocuklar, esas etkilenen popülasyonu oluşturmaktadır. Ülkemizde tarama programları, gebelik öncesi ve sonrası takipler ve erken çocukluk çağında demir replasmanı stratejileri sayesinde bu tablo daha az görülmeye başlamıştır” diyerek sözlerini noktaladı.    

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mutlu olmanın kuralı duygularınızla barışmak
Mutlu olmanın kuralı duygularınızla barışmak
SANKO Üniversitesi Akademisyenleri aday öğrencilerle buluştu
SANKO Üniversitesi Akademisyenleri aday öğrencilerle buluştu
Ramazan ayında beslenme önerileri
Ramazan ayında beslenme önerileri
Başkan Gültoplayan: Amacımız çölyaklıların hayatlarını kolaylaştırmak
Başkan Gültoplayan: Amacımız çölyaklıların hayatlarını kolaylaştırmak
Gazişehir Öğrenci Meclisi’nden SANKO Üniversitesi’ne ziyaret
Gazişehir Öğrenci Meclisi’nden SANKO Üniversitesi’ne ziyaret
Harran Üniversitesi Hastanesi'nde kornea bankası açıldı
Harran Üniversitesi Hastanesi'nde kornea bankası açıldı
SANKO Üniversitesi Akademisyenleri Adıyaman’da
SANKO Üniversitesi Akademisyenleri Adıyaman’da
Yaşlanma Karşıtı Cilt Bakımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Yaşlanma Karşıtı Cilt Bakımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Ergun: İleri yaşlarda sağlıklı yaşam için egzersize, egzersiz için fizyoterapistlere ihtiyaç var
Ergun: İleri yaşlarda sağlıklı yaşam için egzersize, egzersiz için fizyoterapistlere ihtiyaç var
Bayılma, kalp hastalıklarının habercisi olabilir
Bayılma, kalp hastalıklarının habercisi olabilir
Dizde ağrı ve şişlik menisküs yırtığının belirtisi olabilir
Dizde ağrı ve şişlik menisküs yırtığının belirtisi olabilir
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Klavye başında oturarak sendikacılık yapmıyoruz
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Klavye başında oturarak sendikacılık yapmıyoruz
Diyabet hastalarında beslenmeye dikkat
Diyabet hastalarında beslenmeye dikkat
Adıyaman'da 48 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 48 ev karantinaya alındı
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde 'Yenidoğan Canlandırma' eğitimi devam ediyor
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde 'Yenidoğan Canlandırma' eğitimi devam ediyor
Duygusal travma ani saç kaybına neden olabilir
Duygusal travma ani saç kaybına neden olabilir
Günlük tuz tüketimi 5-6 gramı geçmemeli
Günlük tuz tüketimi 5-6 gramı geçmemeli
Jandarma personeline ilkyardım eğitimi verildi
Jandarma personeline ilkyardım eğitimi verildi
Yıldırım: Kanser tedavisinden kaynaklanan saç dökülmesi önlenebilir
Yıldırım: Kanser tedavisinden kaynaklanan saç dökülmesi önlenebilir
Başkan Çelik: Başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanları tek tek istifa ediyor
Başkan Çelik: Başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanları tek tek istifa ediyor
SANKO Üniversitesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı töreni düzenlendi
SANKO Üniversitesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı töreni düzenlendi
SANKO Üniversitesi Kilis’te kariyer günü düzenliyor
SANKO Üniversitesi Kilis’te kariyer günü düzenliyor
Adıyaman'da Hekimsen üyeleri 3 gün iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman'da Hekimsen üyeleri 3 gün iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman Tabip Odası üyeleri iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman Tabip Odası üyeleri iş bıraktı - Videolu Haber
SES üyelerinden 14 Mart açıklaması - Videolu Haber
SES üyelerinden 14 Mart açıklaması - Videolu Haber
PCR Testi Nasıl Yapılır?
PCR Testi Nasıl Yapılır?
Vali Çuhadar'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
Vali Çuhadar'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
Çakar: İstiklal Marşı’nın hiçbir mısrasında korku ve endişe yoktur
Çakar: İstiklal Marşı’nın hiçbir mısrasında korku ve endişe yoktur
Kileci: Sağlık çalışanları büyük bir ailenin bireyleridir
Kileci: Sağlık çalışanları büyük bir ailenin bireyleridir
ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım: Hekimlerimize can borcumuz ödenmez
ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım: Hekimlerimize can borcumuz ödenmez

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim