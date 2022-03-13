Galeriler Yazarlar
Adıyaman 4
parçalı az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.053,85
ALTIN
941,33
DOLAR
14,78
STERLİN
19,33
EURO
16,18

Çakar: İstiklal Marşı’nın hiçbir mısrasında korku ve endişe yoktur

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfi Çakar, “İstiklal Marşı’nın hiçbir mısrasında korku ve endişe yoktur” dedi.

13 Mart 2022 Pazar 14:05
7 Okunma
Çakar: İstiklal Marşı’nın hiçbir mısrasında korku ve endişe yoktur

SANKO Üniversitesi’nde 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Etkinlikleri kapsamında Edebiyat Kulübü tarafından “Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet” adlı bir program düzenlendi.
Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, rektör yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, genel sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, tıp fakültesi dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, sağlık bilimleri fakültesi dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, lisansüstü eğitim enstitüsü müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımı ile düzenlenen etkinlik, Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.
Prof. Dr. Çakar, ulusal marşları; özlü dizeleriyle bir ulusun, bağımsızlığını ve gücünü, yurt ve bayrak sevgisini, özgürlük, bağımsızlık ve çağdaşlık tutkusunu, umutlarını yansıtan, bu duyguların ortaya çıkması uğruna mücadele edenlerin destanlaşan hayatlarının konu edildiği halk tarafından benimsenmiş ve kabul görmüş şiirlerin bestelenmiş hali” olarak tanımladı.
Birinci Dünya savaşında yenik düşen Osmanlı İmparatorluğu’nun durumunu; “Toprakları dağılmış, düşman orduları Anadolu’nun her yanına sokulmuş, İzmir işgal edilmiş, Bursa düşmüş, Yunan orduları Ankara’ya yaklaşmış, Türk Milleti en karanlık, elemli ve buhranlı günlerini yaşamaktadır” sözleriyle özetleyen Prof. Dr. Çakar, Mehmet Akif Ersoy’un, Kastamonu camilerinde yaptığı konuşmalarda milli ve manevi değerlerin tehlikede olduğunu belirterek halkı birliğe ve düşmanla savaşmaya çağırdığını anımsattı.
“İstiklal mücadelesinin bu acılı günlerinde milletin duygularını kabartacak, insanları heyecanlandıracak, gönülleri coşturacak manevi bir atmosferin oluşturulması, insanımızı ‘vatan, millet, bayrak, sancak istiklal sevdası’ gibi kutlu bir amaçta birleştirip, yüce bir potanın içerisinde tek yürek, tek beden olmuşçasına diri tutacak milli bir marşa ihtiyaç duyulmuştur” diyen Prof. Dr. Çakar, süreci şöyle özetledi:
“Daha Cumhuriyet kurulmadan İstiklal Savaşı sırasında, Garp Cephesi Komutanlığı’nda askerlerin ve halkın milli duygularını geliştirerek coşturacak bir şiir yazılıp bestelenmesi ve bunun için bir yarışma açılması arzusu doğmuştur. Bu yarışmaların düzenlenerek sonuçlandırılması görevi, Milli Eğitim Bakanlığına verilir. Beste ve güfte için beşer yüz lira armağan kararlaştırılarak genelge ve mektuplarla konu bütün yurda duyurulur. Önce şiir seçilip sonra beste yarışması açılacaktır. 
Açılan bu yarışma ilgi görür. Ancak katılanların arasında, halkı birlik ve beraberliğe çağıran Mehmet Akif Ersoy yoktur. Bu işin para karşılığı yapılmasını Akif gururuna ve duygularına kabul ettiremediğinden yarışmaya katılmaz. O'nun yarışmaya girmemesinin nedenini Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver, öğrenerek kendisine özel bir mektup gönderir. Soruna gereken çözümün getirileceğini bildirerek yarışmaya katılmaya çağırır. Bu güvence üzerine Mehmet Akif de İstiklâl Marşını yazarak yarışmaya katılmıştır.”
“Şiirin baş tarafında bir ithaf vardır: kahraman ordumuza”
O kahraman ordunun, marşın yazıldığı çetin mücadele yıllarında kadın erkek her ferdiyle bütün bir milletin kendisi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çakar, “Kahraman Ordumuza ithafı, aynı zamanda ‘Kahraman Milletimize’ anlamını da taşımaktaydı” diye konuştu.
İstiklal Marşı’nın şairinde, bir yarışmaya katılma ve kazanma halet-i ruhiyesinin asla sezilmediğini vurgulayan Prof. Dr. Çakar, sözlerine şöyle sürdürdü:
“Şair yazdıklarını duyarak, hissederek ve en önemlisi inandığı gibi yazmış, ama en güzelini yazmaya özenmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün başkanlığında TBMM’nin 12 Mart 1921 günkü celsesinde yapılan görüşmeler sırasında çok iyi bir hatip olan Hamdullah Suphi Tanrıöver, kürsüye gelerek o gür ve coşkulu sesiyle Akif’in şiirini okur. Şiirinin bir daha okunmasını teklif edilir. Hamdullah Suphi Bey kürsüye gelerek, coşkulu ve heyecanlı sesiyle şiiri bir daha okur.
Milletvekilleri şiiri ayakta dinleyerek ve alkışlarlar. Oturumu yöneten İkinci Başkan Adnan Adıvar, Akif'in şiirinin kabulünü milletvekillerinin oyuna sunar. İstiklal Marşı Şiiri, çoğunluğun oylarıyla 12 Mart 1921 de Milli Marş olarak bestelenmek üzere kabul edilmiştir. İstiklal Marşı, gerek nazım tekniği gerekse muhteva bakımından herhangi bir milli marş güftesinin çok ilerisinde, Türk edebiyatının en güzel lirik-hamasi şiirlerindendir.”
Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Marşı olan "İstiklal Marşı"nın sözlerinin Mehmet Akif Ersoy'un, bestesinin ise Osman Zeki Üngör'ün olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Çakar, “Allah bu millete, bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve İstiklal Şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’u şükran ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun” diyerek konuşmasını tamamladı. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Buse Ulu’nun, Mehmet Akif Ersoy’un yaşamıyla ilgili bilgiler paylaştığı program, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Berkay Bora Doğan’ın Ersoy’a ait “Cenk Şarkısı” adlı şiirini seslendirmesiyle son buldu.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kileci: Sağlık çalışanları büyük bir ailenin bireyleridir
Kileci: Sağlık çalışanları büyük bir ailenin bireyleridir
ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım: Hekimlerimize can borcumuz ödenmez
ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım: Hekimlerimize can borcumuz ödenmez
Siyasetçi Karahan'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
Siyasetçi Karahan'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Aydın: Biz sağlık çalışanları bu ağır yükün altında kalmamanın mücadelesini veriyoruz - Videolu Haber
Aydın: Biz sağlık çalışanları bu ağır yükün altında kalmamanın mücadelesini veriyoruz - Videolu Haber
Dr. Doğanay SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde göreve başladı
Dr. Doğanay SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde göreve başladı
ADYÜ’de, kök hücre ve kan bağışı kampanyası
ADYÜ’de, kök hücre ve kan bağışı kampanyası
Dr. Toptan’dan 'Glokom' uyarısı - Videolu Haber
Dr. Toptan’dan 'Glokom' uyarısı - Videolu Haber
Sağlık Bakanlığı’ndan SANKO Hastanesine 'Teşekkür Belgesi'
Sağlık Bakanlığı’ndan SANKO Hastanesine 'Teşekkür Belgesi'
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Kadınlar Günü’ kutlandı
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Kadınlar Günü’ kutlandı
Başkan Çelik: Kadın yeryüzünde merhametin, şefkatin, sevgi ve fedakarlığın sembolüdür
Başkan Çelik: Kadın yeryüzünde merhametin, şefkatin, sevgi ve fedakarlığın sembolüdür
‘Kronik Yorgunluk Sendromu’ kadınlarda iki kat fazla görülüyor
‘Kronik Yorgunluk Sendromu’ kadınlarda iki kat fazla görülüyor
Ketenci: Bağımlılıklarla mücadelemiz sürüyor
Ketenci: Bağımlılıklarla mücadelemiz sürüyor
Adıyaman'da ilk defa 'Kapalı Kameralı Ameliyat' yapıldı
Adıyaman'da ilk defa 'Kapalı Kameralı Ameliyat' yapıldı
Adıyaman'da 96 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 96 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 5 günde 1060 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 5 günde 1060 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 169 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 169 ev karantinaya alındı
Suriye uyruklu hasta ilk kez uygulanan yöntemle sağlığına kavuştu
Suriye uyruklu hasta ilk kez uygulanan yöntemle sağlığına kavuştu
Adıyaman'da 2 günde 523 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 2 günde 523 ev karantinaya alındı
İGD Başkanı Harıkçı: Adıyaman bir tek hastaneye mahkum edilmiştir
İGD Başkanı Harıkçı: Adıyaman bir tek hastaneye mahkum edilmiştir
Bakan Koca vaka sayılarının arttığı illeri paylaştı
Bakan Koca vaka sayılarının arttığı illeri paylaştı
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 'Teşekkür' belgesi
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 'Teşekkür' belgesi
Üniversite öğrencileri köy çocuklarıyla buluştu
Üniversite öğrencileri köy çocuklarıyla buluştu
Adıyaman'da 7 günde 2 bin 239 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 7 günde 2 bin 239 ev karantinaya alındı
Minik Aybars hayata tutunmak istiyor - Videolu Haber
Minik Aybars hayata tutunmak istiyor - Videolu Haber
Adıyaman'da 325 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 325 ev karantinaya alındı
Kahta’da hakimlerden 2 günlük iş bırakma eylemi
Kahta’da hakimlerden 2 günlük iş bırakma eylemi
Adıyaman'da hekimler 2 gün iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman'da hekimler 2 gün iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman'da Hekim Sen üyeleri iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman'da Hekim Sen üyeleri iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman'da 385 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 385 ev karantinaya alındı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim