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Bölgedeki ilk çapraz böbrek nakli SANKO’da yapıldı

SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezinde (transplANTEPSANKO), bölgede ilk çapraz böbrek nakli gerçekleştirildi.

19 Haziran 2022 Pazar 10:46
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Bölgedeki ilk çapraz böbrek nakli SANKO’da yapıldı

Gaziantep’te ve İskenderun’da yaşayan, alıcı ve verici arasında kan grubu ya da doku uyumsuzluğu gibi nedenlerle yıllardır farklı hastanelere başvuran ve birbirini tanımayan iki hasta, SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi’nin girişimleriyle gerçekleşen çapraz böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. 
SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yücel Yüksel, Organ Nakil Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kenan Demirbakan, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehtap Akdoğan ve deneyimli bir ekiple gerçekleştirdikleri bu nakille pek çok hastaya umut olmaya devam edeceklerini söyledi. 
Doç. Dr. Yücel, çapraz nakil operasyonunu, “böbrek yetmezliği yaşayan ve akrabalarının yapacağı bağışlarla nakil olma şansına sahip olmayan hastaların, gerekli durumlarda üçüncü bir organ vericisinden (donör) karşılıklı böbrek nakli gerçekleştirilmesi durumu” olarak tanımladı.
Akrabaları arasında A-B kan grubu uygunsuzluğu nedeniyle uygun böbrek vericisi olmayan ve sağlığına kavuşmak için nakilden başka seçeneği kalmayan hastalarda tercih edilen çapraz böbrek naklinde, aynı durumda olan hasta ve donörünün karşılıklı böbrek bağışı olduğundan böbrek kardeşliği (takas nakil) olarak da adlandırıldığını belirten Doç. Dr. Yücel, bu yöntemin belirli merkezlerde uygulandığına ve daha fazla hastaya ulaşılarak, böbrek nakli ile daha sağlıklı bir hayat sürdürebilmelerine olanak tanıdığına dikkat çekti. 
Gaziantep’te yaşayan, 2018 yılında nakil olup dört yıl sonra böbreğini kaybeden Mustafa Atasever (46) ve eşi donör Alye Atasever (35) ile İskenderun’da yaşayan ileri böbrek yetmezliği hastası Ömer Doğru (42) ve kız kardeşi donör Meryem Bütüner’e (34) SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi tarafından çapraz böbrek nakli yapıldı.  
A-B kan grubu uyumsuzluğu olan Ömer Doğru’nun kız kardeşi Meryem Bütüner Mustafa Atasever’e, Mustafa Atasever’in eşi Alye Atasever ise Ömer Doğru’ya böbreğini bağışladı. 
İskenderun’da yaşayan ve üç çocuk babası serbest meslekle uğraşan 42 yaşındaki Ömer Doğru, “Böbrek rahatsızlığımı tesadüfen öğrendim. Rutin kontrole gittiğimde kreatinin (böbrek fonksiyonlarının göstergelerinden biri) seviyemin yüksek olduğunu söylediler. Nefrologlarla görüşmeye başladığımda böbrek yetmezliğinde ileri aşamaya geçtiğimi belirttiler” dedi.
Bunun üzerine 18 ay önce tedaviye başlandığını anlatan Doğru, “Hastalık iyice ilerledikten sonra nakil olayı gündeme geldi. İlk önce babam verici olmak istedi. Tıbbi açıdan uygun olmadığından veremedi. Kız kardeşimin de kan grubu uymadı. İskenderun’daki Nefrolog SANKO Üniversitesi Hastanesi’ni önerdi.  Bu hastaneye başvurduğumuzda çapraz nakil seçeneğinin olduğunu söylediler” ifadelerini kullandı.
Öneri sonrasında yaptığı araştırmalarda alınan başarılı sonuçları görünce SANKO Üniversitesi Hastanesi’ni seçtiğine dikkat çeken Doğru, şunları kaydetti:
“Ameliyattan önce halsizliğim ve rahatsızlığım vardı. Gaziantep’te yaşayan aile ile bizi buluşturan ve operasyonumuzu gerçekleştiren SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi sayesinde şu an kendimi iyi hissediyorum. Hastanemizin hekimlerine ve personeline çok teşekkür ederim. Organ Naklini tüm hastalara öneriyorum.”
Ömer Doğru’nun kız kardeşi Meryem Bütüner ise “Hatay Dörtyol’da yaşıyorum. Dört yaşında ikiz çocuklarım var. Şu anda Ağabeyimin de benim de sağlık durumumuz çok iyi. Herkese çok teşekkür ediyorum” diyerek duygularını dile getirdi.
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde çapraz nakil olan, Gaziantep’te yaşayan ve beş çocuğu bulunan Mustafa Atasever, “Bu ikinci naklim, ilk nakli dört sene önce yaptırdım ama sağlığıma kavuşamadım” anımsatmasında bulundu.
“Organ nakli birine hayat bağışlamaktır” diyen Mustafa Atasever, “İlk nakilden önce 25 gün diyalize girdim, SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne başvurmadan üç ay önce altı seans diyalize gittim. Kreatinin değerlerim çok yüksekti ama burada yapılan başarılı operasyonla diyalizden kurtuldum” diye konuştu.
“SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne başvurduğumda organ nakil merkezi Hatay’dan gelen aile ile çapraz nakil olabileceğimi bildirdiler. Verici olan Ömer Bey ve kız kardeşi da sağ olsun kabul etti. Operasyon öncesi, doku testleri yapıldı ve naklimiz gerçekleşti” diyen Mustafa Atasever, şöyle devam etti:  
“Şu an gayet iyiyim. Sağlığım için nasıl bir süreç gerekiyorsa o güveni hissetim. Bir hayat kurtarmak çok önemli. İmkânı olan ve değerleri uyan herkes Allah rızası için organ bağışlasın. SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi hekimlerine ve personeline emekleri ve beni sağlığımı kavuşturduklarından dolayı teşekkür ederim.”
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, eşinin yıllardır süren rahatsızlığına çare buldukları bulduğuna vurgu yapan Alye Atasever ise “Eşim dört yıldır böbrek rahatsızlığı çekiyor. Bu süreçte diyalize gittik, çok fayda göremedik. Organ Naklini ihtiyaç duyanlar için lütfen görmezden gelmeyin, dört sene ne çektiğimizi bir ben bir eşim bilir. Hekimlerimize ve tüm ekibe çok teşekkür ederim” sözleriyle duygularını paylaştı. 

 

Kaynak: PHA
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