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Beyin dostu gıdalar bilişsel fonksiyonları geliştiriyor

Tüm organların işlevini düzenleyen beynin performansını artırmanın ve işlev yeteneğini güçlendirmenin sağlıklı ve uzun bir yaşamın ana amaçlarından biri olması gerektiğinin altını çizen Rawsome Kurucusu Semra İnce, “Her anne, çocuğunun beyin gelişimini düşünerek, örneğin ceviz, yeşil yapraklı sebzeler gibi bazı gıdaların tüketilmesini teşvik eder. Yapılan araştırmalar, annelerin haklı olduğunu gösteriyor. Çünkü tükettiğimiz besinlerin beynimizi sağlıklı tutmada büyük rol oynadığı, hafıza ve konsantrasyon gibi belirli zihinsel görevleri iyileştirebildiği araştırmalarla ortaya konuyor” dedi.

30 Kasım 2022 Çarşamba 13:26
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Beyin dostu gıdalar bilişsel fonksiyonları geliştiriyor

Bol miktarda vitamin, mineral ve antioksidan içeren besinler tüketmenin beyni beslediğini ve oksidatif stresten koruduğunu söyleyen İnce, bazı beyin dostu gıdaları şöyle sıraladı:
“Yapılan son araştırmalar beynimizin bağırsak sağlığımızı etkilediğini ve sindirimde büyük rolü olan bağırsakların da beyin sağlığı üzerinde büyük etkisi olduğunu gösteriyor. Örneğin, ıspanak ve brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler K vitamini, lutein, folat ve beta-karoten gibi beyin açısından sağlıklı besinler içerir. Bu gıdalar, bilişsel gerilemeyi yavaşlatabilir ve beynimizi koruyarak bizi zinde tutabilir. Yağlı balıklar, hafızayı keskinleştirmede ve ruh halini iyileştirmede güçlü bir rol oynayan Omega 3 yağ asitleriyle doludur. Bitter çikolata ve kakao tozu, flavonoidler, kafein ve antioksidanlar dahil olmak üzere beyni güçlendiren bileşiklerle doludur. Hurma, kinoa patlağı, çiğ kakao tozu, çiğ ceviz, kakao yağı, moringa ekstresi, ginkgo ekstresi, Himalaya tuzu ve vanilya içeren Moringa barı, içeriğindeki beyin dostu gıdalarla bilişsel gelişimi destekleyen Rawsome ürünlerinden biri.” 
“Bazı gıdalar bellek performansımızı geliştiriyor” 
Beyin fonksiyonlarına iyi gelen gıdalarla dolu bir diyetin benimsenmesinin bilişsel yaşlanmayı nasıl yavaşlatabileceğine odaklanan çok sayıda araştırma olduğunun altını çizen Rawsome Kurucusu Semra İnce, bazı araştırma sonuçlarından örnekler paylaştı: “Zerdeçal ve etken maddesi kurkumin, beyne yardımcı olan güçlü anti-inflamatuar ve antioksidan faydalara sahip. Yapılan araştırmalarda zerdeçalın depresyon, kaygı bozukluğu ve Alzheimer hastalıklarının semptomlarını azalttığı, bilişsel fonksiyonları ve bellek performansını geliştirdiği gösterildi. Hurma, kinoa patlağı, vişne kurusu, limon, Vitamin C, zerdeçal ekstresi ve Vitamin B12 içeren Curcumin barımız beyin dostu zengin içeriğiyle en çok tercih edilen ürünlerimiz arasında yerini aldı.” 
“Sağlıklı beslenmenin lezzetli de olabileceğini kanıtlıyoruz” 
Bitki odaklı beslenmenin alternatif olmaktan çıkarak ana öğünlerdeki yerini sağlamlaştırıdığını ifade eden Semra İnce, sözlerini şöyle sonlandırdı: "E vitamininin bilişsel fonksiyonlar üzerine etkisini inceleyen 15 klinik araştırmanın analiz edildiği 2022 tarihli makale, yeterli miktarda E vitamini alımının, özellikle yaşlılarda bilişsel gerilemeyi önlediğini, bunama ve Alzheimer hastalığı riskini önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. Sağlıklı beyin fonksiyonunu korumaya yardımcı antioksidanlar açısından zengin olan kuruyemişler, harika bir E vitamini kaynağı. Aynı zamanda Omega 3 yağ asitleri ve özellikle alfalinolenik asit bakımından zengin kuruyemişler, hafızayı geliştirmeye de yardımcı. Rawsome kuruyemişli meyve barlarını üretirken sağlıklı yağlar bakımından zengin, yüzde 100 doğal içerikli atıştırmalıklar ile besin değeri yüksek gıdalarla da açlık krizlerinin giderilebileceğini göstermeyi amaçladık. Yeni ürünlerimizle beyin-bağırsak aksını desteklemeye ve sağlıklı beslenmenin lezzetli de olabileceğini göstermeye devam edeceğiz.” 
“Her 3 saniyede 1 kişi demans hastası oluyor” 
Türkiye Alzheimer Derneği’nin paylaştığı verilere göre, Türkiye’de 600 bin aile, Alzheimer hastalığıyla mücadele ediyor. Her 3 saniyede 1 kişiye demans teşhisi konurken, demans tanısı alanların üçte ikisi Alzheimer’a yakalanıyor. Hafif bilişsel değişiklikler, yaşlanmanın doğal bir getirisi olarak kabul edilse de özellikle erken yaşlarda görülen bilişsel gerileme ya da hafıza sorunları beslenme alışkanlıklarıyla doğrudan bağlantılı olarak değerlendiriliyor. Yapılan araştırmalar, beyin dostu gıdalarla depresyon ve demans riskinin azaltılabileceğine dikkat çekiyor.

 

Kaynak: PHA
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