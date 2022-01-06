Besni'de ilk kez kapalı lazer taş ameliyatı yapıldı

Besnili İş insanı hayırsever Ali Erdemoğlu, tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne alınan lazer ile taşı toz halin cihaz ile ilk kez bir hasta üzerinde denenen cihazda hasta sağlığına kavuştu.

Besni'de ilk kez kapalı şekilde lazer ile taşı toz haline getirdiğini belirten Op.Dr.Ömer Turğut,"Yeni alınan cihazları , sağlık çalışanı hemşire bir arkadaşının insanları sağlığına kavuşmasında çok mutluyuz. Cihazların uzunca yıllar Besni Devlet Hastanesi'nin hizmetinde kullanılmasına vesile olan hayır sever iş insanı Ali Erdemoğlu ve ailesine tekrardan teşekkürlerimizi sunarız"şeklinde konuştu.