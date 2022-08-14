Galeriler Yazarlar
Adıyaman 30
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.864,25
ALTIN
1.039,38
DOLAR
17,93
STERLİN
21,81
EURO
18,41

Bebeklerde isilik oluşmaması için dikkat edilmesi gerekenler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzmanı Dr. Esin Açıkgöz, bebeklerde isilik hakkında bilgi verdi.

14 Ağustos 2022 Pazar 10:41
3 Okunma
Bebeklerde isilik oluşmaması için dikkat edilmesi gerekenler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Açıkgöz, mevsim şartlarına göre kalın giydirilmesi, sentetik kumaştan üretilen giysilerin tercih edilmesi ve bezlerinin yeterli sıklıkta değiştirilmemesinin bebeklerde isiliğe yol açtığını söyleyerek,"Cildin tahriş olmasının önlenmesi, bezlerin sık değiştirilmesi ve pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesi önemlidir. Bebek yıkandıktan sonra cildi tahriş edecek şekilde havlu ile kurulanmamalı, duş sırasında kese, lif gibi cildi tahriş edecek cisimler tercih edilmemelidir" dedi.
Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzmanı Dr. Esin Açıkgöz, bebeklerde isilik hakkında bilgi verdi. Bebeklerde isiliğin, bebeklerin cilt gözeneklerinin erişkinlere göre daha küçük olması ve ter bezlerinin tam olarak gelişmemesi nedeniyle oluştuğunu belirten Açıkgöz, “Genellikle sıcak ve nemli havalarda ortaya çıkan, kırmızı ya da pembe renkli kaşıntılı kabarıklıklar olarak tanımlanan isilik çoğunlukla bebeklerde ve küçük çocuklarda görülüyor. Bebeğin mevsim şartlarına göre kalın giydirilmesi, sentetik kumaştan üretilen giysilerin tercih edilmesi ve bezlerinin yeterli sıklıkta değiştirilmemesi bebeklerde isiliğe yol açıyor" dedi.
 Tercih edilmesi gerekenleri sıraladı
Bebeklerde isiliğin geçmesi için ılık duş aldırılabileceğini söyleyen Açıkgöz, cildin tahriş olmasının önlenmesi, bezlerin sık değiştirilmesi ve pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesinin önemli olduğu bildirildi. Kaşıntılı tahriş olmuş isilikte soğuk kompres yapmanın yarar sağlayabileceğini belirten Açıkgöz, “Gerekli durumlarda hekim tavsiyesiyle vücudu serinleten, nem dengesini koruyan ve gözenek tıkayıcı maddeler içermeyen kremler kullanılabilir. Bebeklerde isilik genellikle boyun, omuz, yüz, göğüs, koltuk altı, popo ve kasıklarda olabilir. Genellikle etrafı kırmızı içi sıvı dolu kabarcıklar isiliğin belirtisidir. Bu belirtilere ek olarak kaşıntı, batma ve karıncalanma hissi, terleyememe ve daha ileri durumlarda iltihaplı döküntüler de gözlemlenebilir” ifadelerini kullandı.
Bebeklerde isilik nasıl geçer?
 İsilik tedavisinde ilk adımın cildi serin tutmak ve terlemeyi önlemek olduğunu ifade eden Açıkgöz, "Bebeğe sık ılık duş aldırmak, cildi tahriş etmeyecek ve sentetik olmayan özellikle pamuklu, ince kıyafetler giydirmek, bebek bezlerini sık değiştirmek, terli kıyafetlerin hemen değiştirip temiz kıyafetler giydirmek ve ortamı serin tutmak önemlidir. Duş sırasında cildi kurutmayan sabun kullanılması önemli. Bebek yıkandıktan sonra cildi tahriş edecek şekilde havlu ile kurulanmamalı, duş sırasında kese, lif gibi cildi tahriş edecek cisimler tercih edilmemelidir. Kaşıntılı tahriş olmuş isilikte soğuk kompres yapmak yarar sağlayabilir. Gerekli durumlarda hekim tavsiyesiyle vücudu serinleten, nem dengesini koruyan ve gözenek tıkayıcı maddeler içermeyen kremler kullanılabilir"dedi.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Op. Dr. Yıldırım: Eklem kireçlenmeleri 30’lu yaşlara kadar indi
Op. Dr. Yıldırım: Eklem kireçlenmeleri 30’lu yaşlara kadar indi
Çocuklarda Multisistem Inflamatuar Sendromuna dikkat
Çocuklarda Multisistem Inflamatuar Sendromuna dikkat
Ultraviyole ışınlarından korunmanın etkili yolları
Ultraviyole ışınlarından korunmanın etkili yolları
Uzmanından doğru vitamin kullanımına ilişkin uyarı
Uzmanından doğru vitamin kullanımına ilişkin uyarı
Uzmanlar uyardı: Artan hava sıcaklığı ile birlikte cilt hastalıklarında da artış görülüyor
Uzmanlar uyardı: Artan hava sıcaklığı ile birlikte cilt hastalıklarında da artış görülüyor
Doç. Dr. Demirel'den 'konserve' uyarısı
Doç. Dr. Demirel'den 'konserve' uyarısı
Yaşlılık karşıtı en etkili 6 antioksidan
Yaşlılık karşıtı en etkili 6 antioksidan
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 2’nci, hemşirelik bölümü 4’üncü sırada yer aldı
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 2’nci, hemşirelik bölümü 4’üncü sırada yer aldı
Sıcakların artması akrep sokma riskini de beraberinde getiriyor
Sıcakların artması akrep sokma riskini de beraberinde getiriyor
Vali Çuhadar'dan hasta ve hasta yakınlarına ziyaret
Vali Çuhadar'dan hasta ve hasta yakınlarına ziyaret
Uzmanlar uyardı: Çocukları gözlük takmaya alıştırmalıyız - Videolu Haber
Uzmanlar uyardı: Çocukları gözlük takmaya alıştırmalıyız - Videolu Haber
Başkan Çelik güven tazeledi
Başkan Çelik güven tazeledi
Adıyaman'da bağımlılık masaya yatırıldı
Adıyaman'da bağımlılık masaya yatırıldı
Karasinekle mücadele tam hız devam ediyor
Karasinekle mücadele tam hız devam ediyor
Yıldırım: Çay, kahve ve bitki çayları su yerine geçmez
Yıldırım: Çay, kahve ve bitki çayları su yerine geçmez
Gençlerde tiroid nodülü ve tiroid kanseri görülme sıklığı artıyor
Gençlerde tiroid nodülü ve tiroid kanseri görülme sıklığı artıyor
'Gizemli Hepatit' en çok çocukları etkiliyor
'Gizemli Hepatit' en çok çocukları etkiliyor
Adıyaman Belediyesi’nden içme suyu açıklaması
Adıyaman Belediyesi’nden içme suyu açıklaması
SANKO üniversitesi Hastanesi’nden yeni bir hizmet
SANKO üniversitesi Hastanesi’nden yeni bir hizmet
Tanrıverdi: Viral hepatitler tüm dünyada yaygın olarak görülen ciddi bir halk sağlığı sorunudur
Tanrıverdi: Viral hepatitler tüm dünyada yaygın olarak görülen ciddi bir halk sağlığı sorunudur
Türk halkının en çok yediği 'fast foodlar' belli oldu
Türk halkının en çok yediği 'fast foodlar' belli oldu
Obez hastaya Harran Üniversitesi Hastanesi’nde başarılı ameliyat - Videolu Haber
Obez hastaya Harran Üniversitesi Hastanesi’nde başarılı ameliyat - Videolu Haber
Uzmanından uzun süreli yapılan detoks uyarısı
Uzmanından uzun süreli yapılan detoks uyarısı
Yurdakul: Glisemik indeksi yüksek olan karpuz dikkatli tüketilmeli
Yurdakul: Glisemik indeksi yüksek olan karpuz dikkatli tüketilmeli
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Çokkalender Sanko’da
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Çokkalender Sanko’da
28 yıllık diyaliz hastası böbrek nakliyle sağlığına kavuştu
28 yıllık diyaliz hastası böbrek nakliyle sağlığına kavuştu
Tanoğlu: Kilo almadan sigarayı bırakmak mümkün
Tanoğlu: Kilo almadan sigarayı bırakmak mümkün
Yeme bozukluğu tedavi edilmezse tehlikeli sonuçlara neden olabilir
Yeme bozukluğu tedavi edilmezse tehlikeli sonuçlara neden olabilir
Maymun çiçeği virüsü, anne karnındaki bebeğe ulaşabilir
Maymun çiçeği virüsü, anne karnındaki bebeğe ulaşabilir
Alur: Sıcak havalarda varis şikâyetleri artıyor
Alur: Sıcak havalarda varis şikâyetleri artıyor

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim