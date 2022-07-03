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Bebeğinde kabızlık problemi çıkan öğretmen mesleği bırakıp bebek spa merkezi açtı

Adana’dan, İstanbul’a bebek spa merkezine giden öğretmen anne burayı gördükten sonra öğretmenliği bırakıp Adana’da bebek spa merkezi açarak bebeklerin kabızlık ve gaz problemlerini çözmeyi başardı.

03 Temmuz 2022 Pazar 10:59
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Bebeğinde kabızlık problemi çıkan öğretmen mesleği bırakıp bebek spa merkezi açtı

Adana’da fen bilgisi öğretmeni olarak görev yaparken evlenen Merve Nur Bilmez’in, Halil İbrahim ismini verdiği bir oğlu oldu.  Bebek dünyaya geldikten sonra özellikle kabızlık problemi yaşadı. Bilmez bu soruna çare bulmak için doktorlara gitti ancak sıkıntı devam edince. İnternette yaptığı araştırmada bebek spa merkezlerinin kabızlık ve gaz gibi bebekteki sorunları çözdüğünü öğrendi. Bilmez hemen Adana’dan İstanbul’a bebeğini spa merkezine götürdü. Burada bebeği havuza koyup daha sonra da masaj uygulaması yaptılar. Bilmez’in oğlunun kabızlık sorunu bu şekilde halloldu. Bunun üzerine Bilmez, hemen bebek spa kurmak için kolları sıvayıp İstanbul’da kursa gitti. Daha sonrada bebeklerin bu sorunlarına çare olmak için Adana’da bebek spa merkezi açtı.  Adana'nın ilk ve tek 0-3 yaş bebek Spa merkezi olan Dream Baby Spa Merkezi, Güzelyalı Mahallesi'nde 2 yıldır hizmetine devam ediyor. 
Bilmez, profesyonel masaj ekibi ile  bebekler için muhteşem bir deneyim sunduklarını belirterek, “Fizyoterapistlerden masaj desteği alan bebekler daha esnek ve rahatlamış bir vücuda sahip olurlar. Masaj sonrasında bebeğinizin mutluluğuna inanamayacaksınız. Son nesil teknolojilerle üretilmiş olan jakuziler ile bebeklerinize keyifli zaman geçirme fırsatı sunuyoruz. Bebek spa sayesinde bebeklerinizin kas ve iskelet sistemi dengeli olarak gelişmekte ve güçlenmektedir. Bebeklerin ﬁziksel, bilinçsel, sosyal ve duygusal gelişimine olumlu etkisi tüm dünyada kabul gören bebek masajı merkezleri, son yıllarda oldukça ilgi görüyor. Bebeklerin kabızlık, gaz problemlerine çare olurken, diş çıkartırken yaşadıkları sıkıntılara da rahat rahat atlatmasını sağlıyoruz” dedi. 
Bilmez şöyle devam etti:
“Tek seansımız masaj+spa olmak üzere 60 -75 dakika sürmektedir, havuzlarımızın süresi bebeklerimizin performansına göre değişiklik gösterebilir. Küçük bebeklerimiz için onları yormamak adına uygun olan havuz dakikası; 30 ila 35 dakikadır. Ebeveynleri eşliğinde keyifli dakikalar geçiren bebekler suda rahatlarken annelerimize el masajı uygulaması yapılır. Toplamda 1,5 saat kadar vakit geçirmiş olursunuz. İlk aile aktivitenizi de burada yapmak hem sağlıklı hem de sizler için keyifli hale gelebilir.”
Bebeğini spa merkezine getiren Turan Tekin ise, “Oğlum sürekli kabızdı. Bu nedenle gitmediğimiz yer kalmadı. Ancak bir çare bulamadık. En son buraya getirdik. Oğlum havuza girip masaj yaptırır yaptırmaz rahatladı. Çok memnun kaldığımız için sürekli getiriyoruz” diye konuştu.

 

Kaynak: PHA
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