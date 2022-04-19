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Başkan Kılınç'tan, Hasta ve hasta yakınlarına Ramazan Ayı ziyareti

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Ramazan ayında da hastanede yatan ve tedavi olan hastaları ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

19 Nisan 2022 Salı 14:10
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Başkan Kılınç'tan, Hasta ve hasta yakınlarına Ramazan Ayı ziyareti

Her fırsatta halkla iç içe olmaya özen gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Ramazan ayında da hastanede yatan yada tedavi olan hastaları yalnız bırakmayarak, 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.
Adıyaman 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Başkan Kılınç, öncelikle burada yatan hastaları tek tek ziyaret ederek hasta ve hasta yakınlarına 'geçmiş olsun' dileğini iletti. Daha sonra polikliniklerde tedavi gören hastaları ziyaret eden Başkan Kılınç, onlarla da sohbet edip, şifa dileğinde bulundu. Ziyaretinin devamında sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Başkan Kılınç, kolaylıklar diledi.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanları, Belediye Başkanı Kılınç'a yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 19.04.2022 15:31
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