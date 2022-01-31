Başkan Kılınç, Minik Ayhan'ı hastanede ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yatan hastalara 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Hastane ziyareti sırasında, geçtiğimiz günlerde Gerger ilçesinde sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayarak ağır yaralanan ve askeri helikopterle Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırılan minik Ayhan'ın durumu hakkında da doktorlardan bilgi alan Başkan Kılınç, Altunbaş ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra odaları tek tek gezerek diğer hastalarla da yakından ilgilenen Başkan Kılınç, Belediye olarak her zaman halkın yanında olduklarını söyleyerek, "Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde tedavi gören hastalarımızı ve Gerger ilçemizde köpek ısırması sonucu yaralanarak hastanede tedavi gören minik çocuğumuzu ziyaret ettik. Çocuğumuzun durumu çok şükür iyi, Rabbim tüm hastalarımıza Şafii ismiyle şifa versin" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren hasta yakınları ise Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ilgisinden dolayı teşekkür etti.