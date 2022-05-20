Başkan Ketenci: Pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için çevrilecek

Spor gibi sağlıklı yaşama yönelik faaliyetlerin bağımlılıktan uzak bir yaşama katkı sağladığını belirten Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Efkan Ketenci,"Yeşilay olarak; beş bağımlılık alanında aralıksız mücadele ediyor, her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm insanlarımızda bağımlılıklardan uzak bir yaşam konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu konuda spor etkinlikleri düzenlemeye de büyük önem veriyor; artık geleneksel hale gelen Yeşilay Bisiklet Turu ile her yıl hep birlikte pedal çevirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu faydalı amaç için büyük bir heyecanla gerçekleştireceğimiz etkinliğimize tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz."dedi.

Yeşilay Adıyaman Şubesi öncülüğünde gerçekleşecek tur saat 11.00’da Adıyaman Valiliği toplanma alanında başlayacağı belirtildi.